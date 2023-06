Foto: Pexels.com

Īrija meklē jaunus iedzīvotājus: maksās vairāk nekā 80 000 eiro tiem, kas apmetīsies uz dzīvi salās Ieteikt







Īrija cilvēkiem, kas apmetīsies uz dzīvi kādā no valstij piederošajām salām, maksās vairāk nekā 80 000 eiro.

Šādi valsts iestādes vēlas iedvest jaunu elpu teritorijās, kuru iedzīvotāju skaits pēdējos gados ir ievērojami sarucis. Projekts ar nosaukumu “Mūsu dzīvās salas” ir pirmā valdības programma 27 gadu laikā, kuras mērķis ir atdzīvināt Īrijas salas, teikts Īrijas valdības tīmekļa vietnē.

Tās ietvaros iedzīvotāji no 1. jūlija varēs saņemt dotācijas 60 000 līdz 84 000 eiro apmērā, lai iegādātos kādu no tukšajām mājām. Izmaksātā summa būs atkarīga no mājas stāvokļa.

Savukārt varas iestādes attīstīs salas infrastruktūru: uzlabos veselības aprūpes un izglītības pieejamību, radīs jaunas darba vietas. Tās arī sola nodrošināt ar ātrdarbīgu interneta pieslēgumu, lai salu cilvēki var strādāt arī attālināti.

Kopumā Īriju veido aptuveni 30 salas. Valdības plāns ir iecerēts īstenot divos posmos 10 gadu laikā. Tomēr tūlītējās problēmas tiek solīts atrisināt pirmajos trīs gados.