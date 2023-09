Sociālajos tīklos nonācis vēl viens video, kurā Latvijas pilsonis Krievijas televīzijas ēterā komentē notiekošo Ukrainā un rosina Krieviju reaģēt uz notiekošo Latvijā.

Mamikina teiktais izklausās aptuveni šādi: “Šajās minūtēs, šajās sekundēs, kamēr mēs stāvam studijā, kamēr Krievija Ukrainā veic varenu un svētu darbu, notiek daudzas, mazas citas traģēdijas. Un šajās minūtēs izsūta, kā minimums, 3600 Krievijas Federācijas pilsoņus, kuri legāli dzīvo Latvijā.

Tādu izsūtīto var būt pat līdz 25 tūkstošiem. Pat tādi, kas jau ir seniori, bet ir nokārtojuši latviešu valodas eksāmenu augstākajā līmenī, nav droši, ka varēs tur palikt. Viņiem ir anulēti eksāmenu rezultāti, kas ļauj turpināt uzturēties valstī. Tas man liekas ļoti svarīgs uzdevums.

Es personīgi būtu ļoti priecīgs, ja Krievijas politiskā vadība, diplomāti kaut kā reaģētu uz šo traģēdiju. Viņi ar to neapstāsies. Viņi izdzīs Krievijas pilsoņus (es esmu Latvijas pilsonis), tie ir jūsu pilsoņi.”

Asi uz šiem izteikumiem sociālajos tīklos reaģējuši daudzi komentētāji.

Andrejs Mamikins – Eiropas Parlamenta deputāts no Latvijas no 2014. līdz 2019. gadam (ievēlēts no partijas "Saskaņa"). Sejā prieks, beidzot var neslēpties – pie teroristiskās krievijas galvenā propagandista solovjova. Mamikins uz neatgriešanos prom no Latvijas un par to prieks. https://t.co/evwvdrvyUF

— Ģirts Lapiņš 🇱🇻🇺🇦 (@GirtsLapins) September 22, 2023