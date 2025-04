VIDEO. “Aplī visi spolē kā pa spoguli, viss uzkāries!” Jelgavā apledojis asfalts bloķē visu satiksmi Ieteikt







Šorīt, lai gan ārā spīd saule, no rīta ceļi bija apledojuši. Kāds jelgavnieks sociālajos tīklos ievietojis video, kur redzams, ka aplī pie dzelzceļa stacijas mašīnas pilnībā bloķējušas izbrauktuvi uz tiltu, jo nespēj izkustēties. Auto stāv, spolē pa ledus, bet uz priekšu netiek. Braucam šodien uzmanīgi, nedēļas aukstākā diena atnākusi ar negaidītiem izaicinājumiem!

Reklāma Reklāma

Jau ziņots, ka ceturtdienas rītā daudzviet apledojums apgrūtina braukšanu, aģentūru LETA informēja VSIA “Latvijas Valsts ceļi” (LVC).

Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 55 ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir visā Rīgas apvedceļa Salaspils-Babīte posmā, Daugavpils šosejas posmā no Aizkraukles līdz Nīcgalei un no Izvaldas līdz Paterniekiem, uz Jelgavas šosejas, Liepājas šosejas posmā no Rīgas līdz Apšupes krustojumam, Ventspils šosejas posmā no Priedaines līdz Kūdrai.

Tāpat arī visā Rēzeknes šosejas posmā, kā arī uz autoceļa Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) posmā no Bērzgales līdz Medumiem un uz Rēzeknes apvedceļa.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Liepājas, Tukuma, Dobeles, Jelgavas, Jēkabpils, Preiļu, Krāslavas, Rēzeknes, Balvu, Gulbenes, Cēsu un Valgas apkārtnē.

Autovadītājus aicina rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci.