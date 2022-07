VIDEO. ASV vēstniece NATO: Mūsu mērķis ir atbalstīt Ukrainas karaspēku Ieteikt







ASV vēstniece NATO Džuliana Smita, komentējot Krievijas iebrukumu Ukrainā, sacījusi, ka “Krievija varētu jau rīt pārtraukt karu, ja to vēlētos”. Runājot ar “Radio Free Europe/Radio Liberty” 26. jūlijā Briselē, viņa norādīja: “Mēs cenšamies izdarīt visu iespējamo spiedienu uz Maskavu, lai tā mainītu Putina stratēģiskos aprēķinus.” Ar ASV vēstnieci NATO sarunājās korespondente Zoriana Stepaņenko.

“Krievija varētu jau rīt pārtraukt karu, ja tā vēlētos. Un mēs cenšamies izdarīt visu iespējamo spiedienu uz Maskavu, lai tā mainītu [Krievijas prezidenta Vladimira] Putina stratēģiskos aprēķinus. Krievija ir izolēta. NATO tuvojas savām robežām. NATO pievieno jaunas dalībvalstis. [Krievija] atklāj, ka tās ekonomiskie rādītāji kļūst vājāki un samazinās.

Un tāpēc es domāju, ka Krievija laika gaitā atklās, ka tā būtībā bija stratēģiska neveiksme daudzos aspektos. Bet attiecībā uz prognozēšanu, vai tās būs vēl dažas nedēļas vai mēneši, vai ilgāks laiks, to ir grūti pateikt. Mūsu uzmanības centrā atkal ir tikai atbalsts Ukrainas karaspēkiem, lai tie varētu gūt virsroku.

Viena lieta, ko esam iemācījušies, ir tas, ka šajā konfliktā progress nav lineārs. Mēs dažreiz redzam, ka krievi iegūst teritorijas, bieži redzam, ka ukraiņi atgrūž Krievijas mēģinājumus iegūt teritoriju. Mēs turpināsim darīt visu iespējamo, lai atbalstītu Ukrainas militārpersonas uz vietas un nodrošinātu, ka viņiem ir viss nepieciešamais, lai viņi varētu gūt virsroku šajā konfliktā un apturēt Krievijas agresiju,” sacīja Smita.

Vai, jūsuprāt, ir iespējams, ka konflikts beidzot tiks iesaldēts?

“Tā ir viena iespēja, manuprāt. Mēs jau iepriekš esam redzējuši krievu rokasgrāmatu. Dažos gadījumos viņi ierodas un pārņem kontroli — vai arī mēģina, mēģina — anektēt teritoriju, kā to darīja ar Krimu. Un tad viņi mēģina šo aneksiju padarīt par realitāti.

Bet ticiet man – starptautiskā sabiedrība turpinās saukt pie atbildības par jebkādiem mēģinājumiem nelikumīgi anektēt Ukrainas teritoriju, mēs to necietīsim, mēs par to neiestāsimies un noteikti neatzīsim to nekādā veidā vai formā. Mēs zinām un ticam, ka krievi var mēģināt to darīt vēlreiz Donbasā, kaut kur austrumos. Tāpēc mēs tagad par to runājam un saucam pie atbildības krievus par šāda veida aneksijas mēģinājumiem,” norādīja Džuliana Smita.