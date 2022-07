Rungainis: Eiro vērtības samazināšanās pret dolāru patiesībā daudziem ir laba ziņa Ieteikt







Šonedēļ jau ziņots, ka eiro kurss ir nokrities un tas ir kļuvis līdzvērtīgs dolāram. Vai no šādām pārmaiņām ir arī ieguvumi? Uz šo jautājumu TV24 “Naudas cena” atbildēja uzņēmējs un investors Ģirts Rungainis.

Viņš norāda, ka pa priekšu vajag izprast kontekstu. Jebkurš var interneta meklētājā ierakstīt un aplūkot ASV dolāra kursu visā tā pastāvēšanas vēsturē.

Apmēram reizi 20 gados dolārs kļūst vērtīgāks par eiro. “Vienkārši tā notiek. Jūra viļņojas.”

“Attiecībā uz eiro šobrīd, skaidrs, ka kaut kādas lietas ir dārgākas, kaut kādas – lētākas. Piemēram, Ķīnas valūta piesaistīta faktiski dolāram.

Līdz ar to teorētiski sastāvdaļas un preces no Ķīnas mazliet dārgākas. Bet, tā kā tās pārsvarā ir lētajā galā un tie komponenti nesastāda lielu daļu no tām precēm Eiropas, kuras izmanto šos komponentus, mēs to ļoti neievērojam.

Bet kopumā eirozonā, kas ir liela, ražojoša, radoša ekonomika globāli, lētāks eiro nozīmē lielāku konkurētspēju. Mēs varam efektīvāk pārdot savas preces.

Vācija un tās valstis, kas ražo lielākā mērā gala preces, pārdod tās pasaulē un līdz ar to mēs varam labāk pārdot sastāvdaļas, komponentes un tā tālāk.

Ja mums ir kāds, kas ražo preces, ko pārdod visā pasaulē, arī viņš no tā iegūst. Piemēram, uzņēmums “Miktorik”, kas ražo rūterus un citas lietas, tam liela daļa pārdošanas ir dolāros, viņiem tā ir ļoti laba ziņa. Ir tādi uzņēmumi vēl.”

Projektu “Naudas cena” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Naudas cena” saturu atbild AS “TV Latvija”.

#SIF_MAF2022