VIDEO. Četrkājains “aktieris” Turcijā pārraksta “Romeo un Džuljetas” traģisko finālu 0

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LA.LV
23:36, 25. jūnijs 2026
Ziņas Dabā

Turcijas pilsētas Izmiras brīvdabas teātrī dramatiskas mīlas stāsta kulminācijas vietā skatītāji piedzīvojuši pavisam negaidītu un amizantu mirkli. Viljama Šekspīra slavenā darba “Romeo un Džuljeta” iestudējuma noslēguma ainā uz skatuves pēkšņi izgājis kaķis, ziņo aģentūra “Reuters”.

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Incidents noticis brīdī, kad baleta trupas mākslinieki izpildīja izrādes traģiskāko finālu. Romeo pēc sižeta jau gulēja kapenēs miris, kamēr Džuljeta izmisumā sēroja pie viņa ķermeņa.

Tā vietā, lai nemanāmi šķērsotu skatuvi, četrkājainais viesis droši devās tieši pie nekustīgi guļošā dejotāja galvas. Kaķis ne tikai apsēdās blakus, bet sāka ar ķepu ķerstīt aktiera matus. Jau pēc mirkļa runcis drosmīgi mēģināja “pakožļāt” it kā nedzīvo Romeo, kas skatītāju zālē uzreiz izraisīja neviltotus smieklus.

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Sociālajos tīklos publicētajos video kadros redzams, ka balerīna, neskatoties uz neparasto situāciju, profesionāli centās turpināt izrādi un neiziet no lomas. Viņa, tēlojot sērojošo Džuljetu, ar maigām kustībām mēģināja novērst uzmanību no dzīvnieka, lai neizjauktu priekšnesumu.

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