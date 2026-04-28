VIDEO. "Čomiņš" no meža ierodas pie haubices – karavīru ieraksts uzjautrina internetu
Sociālajos tīklos uzmanību piesaistījis video, ar kuru dalījušies Nacionālie bruņotie spēki – tajā redzama neparasta sastapšanās starp karavīriem un meža iemītnieku.
Video redzams, kā karavīri no attāluma pamanījuši lāci, kurš mierīgā solī dodas savās gaitās. Situāciju pavada arī humoristiski komentāri no pašiem karavīriem.
“Es jau neteikšu, ka mums tāds interesants dienests ir. Kāpēc? Tāpēc ka re, kur čomiņš nāk. Iet uz haubici, ne?” saka viens no viņiem.
Pie video pievienots arī ironisks vēstījums: “Ne visi, kas sargā Latviju, ir formas tērpā. Sargājam Latviju kopā!”
Arī komentētāji nav palikuši vienaldzīgi, jokojot par redzēto:
“Pēc kā izsecinājāt, ka ‘čomiņš’? Varbūt lācene-skaistule?”
“Visiem ir plāns – līdz parādās lācis!”
“Tas ir meža dienests.”
“Mežsargs!”