VIDEO. "Čomiņš" no meža ierodas pie haubices – karavīru ieraksts uzjautrina internetu

19:45, 28. aprīlis 2026
Sociālajos tīklos uzmanību piesaistījis video, ar kuru dalījušies Nacionālie bruņotie spēki – tajā redzama neparasta sastapšanās starp karavīriem un meža iemītnieku.

Padomju cilvēka ieradumi, kas noved pie nabadzības: no tiem jau sen bija jāatsakās
2026. gada maijs – divu pilnmēnešu mēnesis: labvēlīgās dienas naudai, mīlestībai un karjerai
Ārzemnieku gastronomisks šoks: 4 ēdieni, kas mums šķiet normāli, bet citiem liek šausmās nobālēt
Video redzams, kā karavīri no attāluma pamanījuši lāci, kurš mierīgā solī dodas savās gaitās. Situāciju pavada arī humoristiski komentāri no pašiem karavīriem.

“Es jau neteikšu, ka mums tāds interesants dienests ir. Kāpēc? Tāpēc ka re, kur čomiņš nāk. Iet uz haubici, ne?” saka viens no viņiem.

Apgabaltiesa atstāj spēkā uz Baltkrieviju izceļojošajam Rosļikovam piemēroto apcietinājumu
Pasaules gals ir dramatiski tuvāk, nekā domājam. Ir aprēķināts, kad Visums varētu vienkārši “sabrukt”
VIDEO. Vārnu ielas modālais filtrs pilnā godībā – ugunsdzēsēji “iepogāti”; netiek ne šurp, ne turp

Pie video pievienots arī ironisks vēstījums: “Ne visi, kas sargā Latviju, ir formas tērpā. Sargājam Latviju kopā!”

Arī komentētāji nav palikuši vienaldzīgi, jokojot par redzēto:

“Pēc kā izsecinājāt, ka ‘čomiņš’? Varbūt lācene-skaistule?”

“Visiem ir plāns – līdz parādās lācis!”

“Tas ir meža dienests.”

“Mežsargs!”

“Latvija tiks aizsargāta no pirmā centimetra.” NBS sāk pretmobilitātes šķēršļu izvietošanu austrumu pierobežā
“Viņš bija stiprā šoka stāvoklī!” Pārsteigts par apkārtējo vienaldzību, NBS virsseržants pie Mangaļsalas mola izglābj ledū ielūzušu vīrieti
Nozīmīgs solis aizsardzības spēju stiprināšanā: Latvijā straujiem soļiem taps prettanku mīnu ražotne
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.