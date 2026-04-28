Vakar nogāzusies vēja turbīna šodien apzagta 0

LETA
15:44, 28. aprīlis 2026
Bunkas pagastā Dienvidkurzemes novadā no nogāzušās vēja turbīnas nozagts galvenais ģenerators un krāsainais metāls, aģentūrai LETA norādīja vēja parku pārvaldošā uzņēmuma SIA “Jaunmiki” īpašnieks Jānis Meisters.

Viņš norādīja, ka pēdējo reizi vēja parka teritorijā bija pirmdien, 27. aprīlī, plkst. 21, savukārt otrdien, 28. aprīlī, ap plkst. 11 konstatēta zādzība. Meisters minēja, ka zādzība, visticamāk, notika naktī.

Meisters norādīja, ka no nogāzušās vēja turbīnas nozagts galvenais ģenerators, kas sver nepilnas divas tonnas, kas liecina par smagās tehnikas izmantošanu zādzības procesā. Tāpat nozagti elektības vadi un krāsainais metāls, kas ir no vēja turbīnas pašas lejas līdz augšai, kā arī noskrūvētas mazākas detaļas.

Zādzības rezultātā radītie zaudējumi varētu sasniegt aptuveni 3000 eiro, lēsa Meisters.

Viņš piebilda, ka par notikušo informēta Valsts policija, kas jau apsekoja notikuma vietu un lūdza sniegt papildu informāciju.

Komentējot iespējamos zādzībā iesaistītos, Meisters atzina, ka konkrētas informācijas patlaban nav, tomēr, ņemot vērā smagās tehnikas izmantošanu, iespējams, ka iesaistītās personas ir no tuvākās apkārtnes.

Nogāzušās vēja turbīnas demontāžu plānots veikt tuvāko dienu laikā.

Jau ziņots, ka svētdien, 26. aprīlī, Bunkas pagastā Dienvidkurzemes novadā nogāzusies vēja turbīna.

Ap plkst. 8 saņemta informācija no AS “Sadales tīkls” par elektroenerģijas pārtraukumu, bet pusdienlaikā vēja parka apsaimniekotājs ziņoja, ka viena no turbīnām ir nokritusi. Notikuma vietā nekavējoties atslēgta elektroenerģijas padeve.

Vēja parkā atrodas piecas nelielas jaudas turbīnas, katra ar jaudu 200 kilovati, un kopējā parka jauda ir viens megavats. Turbīnas nav jaunas – tās uzstādītas pirms aptuveni 15 gadiem, bet pašreizējais īpašnieks tās iegādājās pirms pieciem līdz sešiem gadiem.

Iepriekš turbīnām bijušas tehniskas problēmas, un tās nav bijušas darba kārtībā. To atjaunošanai būtu nepieciešami ievērojami ieguldījumi, tādēļ nolemts par vēja parka pārdošanu, atzina Meisters. Kā norādīja ar vēja parku saistītā uzņēmuma pārstāvis, vienošanās ar potenciālo pircēju bija plānota jau šā gada maijā.

Kā liecina “Firmas.lv” informācija, “Jaunmiki” pilnībā pieder Meisteram. Uzņēmums reģistrēts 2012. gadā. Tā pamatkapitāls ir 3000 eiro. 2024. gadā tas strādāja ar 14 357 eiro apgrozījumu un 19 018 eiro zaudējumiem. Uzņēmuma finanšu dati par 2025. gadu nav pieejami.

