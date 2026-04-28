“Ļoti gribu būt klāt…” Beāte nesaprot, vai darba devējam ir tiesības nepiešķirt brīvdienu bērna izlaidumā 0
Bērnu izlaidumi un pirmā skolas diena ir īpaši gaidīti notikumi, kuriem ģimenes gatavojas jau laikus, plāno, ko vilkt un kā svinēt. Taču lasītājas Beātes prieku aizēnojusi negaidīta problēma darbā.
Un vēl, šogad vecākais bērns pabeigs 9. klasi. Vai arī šajā gadījumā vecākiem pienākas brīvdiena? Un kas notiek, ja izlaidums ir sestdienā – vai to kaut kā kompensē?” LA.LV redakcijai raksta Beāte.
Sieviete atzīst, ka viņai ir svarīgi būt klāt saviem bērniem šajos nozīmīgajos brīžos, tāpēc viņa vēlas saprast, kādas ir viņas tiesības.
Lai skaidrotu situāciju, LA.LV sazinājās ar Valsts darba inspekciju.
Valsts darba inspekcijas Klientu atbalsta nodaļas vadītāja Dace Stivriņa skaidro, ka privātajā sektorā Darba likums neparedz obligātu brīvdienu bērna izlaiduma dienā. Tas nozīmē, ka darba devējam nav pienākuma šādu brīvdienu piešķirt.
Tomēr darba devējs savos iekšējos normatīvajos aktos var paredzēt šādu brīvdienu – ar darba samaksu vai bez tās. Ja uzņēmumā šāda kārtība ir noteikta, darbiniekam brīvdiena piešķirama atbilstoši šiem noteikumiem.
Šādā gadījumā var būt nepieciešams arī apliecinājums par izlaiduma dienu, tā var būt ne tikai izziņa, bet arī, piemēram, publiski pieejama informācija izglītības iestādes mājaslapā.
Ja uzņēmuma iekšējos dokumentos šāda iespēja nav paredzēta, darbinieks var izmantot Darba likumā noteikto papildatvaļinājumu, ja uz to ir tiesības.
Ja papildatvaļinājums nepienākas vai jau ir izmantots, iespējams vienoties ar darba devēju par citiem risinājumiem – izmantot ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, bezalgas atvaļinājumu vai arī vienoties par elastīgāku darba laiku, piemēram, saīsinātu darba dienu.
Savukārt publiskajā sektorā situācija ir atšķirīga. Valsts un pašvaldību institūcijās likums paredz iespēju piešķirt vienu apmaksātu brīvdienu bērna izlaiduma dienā, ja to ļauj iestādes rīcībā esošie līdzekļi.
Ja darbiniekam pienākas brīvdiena, bet darba devējs to atsaka, ieteicams vērsties pie darba devēja ar rakstisku iesniegumu, norādot, kādas tiesības ir pārkāptas un uz kāda normatīvā akta pamata šī brīvdiena pienākas.
Ja tiesību uz šādu brīvdienu nav, risinājums meklējams savstarpēju pārrunu ceļā.
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu