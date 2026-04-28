1. septembris, pirmā skolas diena
EPA/DUMITRU DORU

“Ļoti gribu būt klāt…” Beāte nesaprot, vai darba devējam ir tiesības nepiešķirt brīvdienu bērna izlaidumā 0

Pievieno LA.LV
Megija Melbārde
19:05, 28. aprīlis 2026
Stāsti Izpēte

Bērnu izlaidumi un pirmā skolas diena ir īpaši gaidīti notikumi, kuriem ģimenes gatavojas jau laikus, plāno, ko vilkt un kā svinēt. Taču lasītājas Beātes prieku aizēnojusi negaidīta problēma darbā.

Kokteilis
Kokteilis
Kokteilis
Lasīt citas ziņas
“Mana meitiņa šogad pabeigs bērnudārzu. Nesen uzzināju, ka šajā sakarā man, iespējams, pienākas brīva diena, taču darba devējs apgalvo, ka neko tādu nezina un brīvdienu nedos. Kā man rīkoties? Vai nepieciešama kāda izziņa no bērnudārza?

Un vēl, šogad vecākais bērns pabeigs 9. klasi. Vai arī šajā gadījumā vecākiem pienākas brīvdiena? Un kas notiek, ja izlaidums ir sestdienā – vai to kaut kā kompensē?” LA.LV redakcijai raksta Beāte.

CITI ŠOBRĪD LASA
Sieviete atzīst, ka viņai ir svarīgi būt klāt saviem bērniem šajos nozīmīgajos brīžos, tāpēc viņa vēlas saprast, kādas ir viņas tiesības.

Lai skaidrotu situāciju, LA.LV sazinājās ar Valsts darba inspekciju.

Valsts darba inspekcijas Klientu atbalsta nodaļas vadītāja Dace Stivriņa skaidro, ka privātajā sektorā Darba likums neparedz obligātu brīvdienu bērna izlaiduma dienā. Tas nozīmē, ka darba devējam nav pienākuma šādu brīvdienu piešķirt.

Tomēr darba devējs savos iekšējos normatīvajos aktos var paredzēt šādu brīvdienu – ar darba samaksu vai bez tās. Ja uzņēmumā šāda kārtība ir noteikta, darbiniekam brīvdiena piešķirama atbilstoši šiem noteikumiem.

Šādā gadījumā var būt nepieciešams arī apliecinājums par izlaiduma dienu, tā var būt ne tikai izziņa, bet arī, piemēram, publiski pieejama informācija izglītības iestādes mājaslapā.

Ja uzņēmuma iekšējos dokumentos šāda iespēja nav paredzēta, darbinieks var izmantot Darba likumā noteikto papildatvaļinājumu, ja uz to ir tiesības.

Piemēram, trīs darba dienas pienākas, ja aprūpē ir trīs vai vairāk bērni līdz 16 gadu vecumam vai bērns ar invaliditāti līdz 18 gadiem, savukārt vismaz viena darba diena, ja aprūpē ir mazāk par trim bērniem līdz 14 gadu vecumam. Ja šāds papildatvaļinājums pienākas un vēl nav izmantots, darba devējs to nedrīkst atteikt.

Ja papildatvaļinājums nepienākas vai jau ir izmantots, iespējams vienoties ar darba devēju par citiem risinājumiem – izmantot ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, bezalgas atvaļinājumu vai arī vienoties par elastīgāku darba laiku, piemēram, saīsinātu darba dienu.

Savukārt publiskajā sektorā situācija ir atšķirīga. Valsts un pašvaldību institūcijās likums paredz iespēju piešķirt vienu apmaksātu brīvdienu bērna izlaiduma dienā, ja to ļauj iestādes rīcībā esošie līdzekļi.

Arī šajā gadījumā parasti nepieciešams apliecinājums par izlaidumu, un konkrētā kārtība tiek noteikta iestādes iekšējos noteikumos.

Ja darbiniekam pienākas brīvdiena, bet darba devējs to atsaka, ieteicams vērsties pie darba devēja ar rakstisku iesniegumu, norādot, kādas tiesības ir pārkāptas un uz kāda normatīvā akta pamata šī brīvdiena pienākas.

Ja tiesību uz šādu brīvdienu nav, risinājums meklējams savstarpēju pārrunu ceļā.

Savukārt gadījumā, ja izlaidums notiek darbinieka brīvdienā, piemēram, sestdienā, papildu brīvdiena vai kompensācija nepienākas, jo darbinieks nezaudē darba ienākumus.

Ziņo!

Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu

Ziņo!
LA.LV Aptauja

Vai vecākiem būtu jābūt tiesībām uz apmaksātu brīvdienu bērna izlaiduma dienā?

  • Jā, tas ir svarīgs notikums ģimenē
  • Jā, bet pietiktu ar neapmaksātu brīvdienu
  • Nē, tas jārisina ar atvaļinājumu
  • Atkarīgs no darba devēja
Šis raksts ir portāla LA.LV īpašums. Jebkāda veida satura pārpublicēšana, kopēšana, izplatīšana vai citāda veida izmantošana bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas no LA.LV redakcijas ir aizliegta. Lai saņemtu atļauju pārpublicēt šo rakstu, lūdzu, sazinieties ar redakciju, rakstot uz [email protected]
Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
RAKSTA REDAKTORS
RAKSTA REDAKTORS
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.