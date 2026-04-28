Tās vairs nav ilūzijas, tā ir realitāte! NATO gatavojas Krievijas iebrukumam – Baltijā tiek veidota vienota aizsardzības sistēma
Saskaņā ar vienu no NATO Militārās komitejas vadītājiem alianse Krieviju uzskata par galveno stratēģisko apdraudējumu un gatavojas aizsardzībai, ziņo “Dialog”.
NATO vairs neesot ilūziju par draudiem, kas nāk no Krievijas, un gatavojas tiešai konfrontācijai. To intervijā “RBC-Ukraine” norādīja Alianses Militārās komitejas vadītājs Giuseppe Cavo Dragone. Viņš uzsvēra, ka Maskava sabiedroto acīs tiek uzskatīta par paaugstināta līmeņa stratēģisku apdraudējumu. Vienlaikus NATO jau īsteno konkrētus pasākumus tā novēršanai.
Pēc viņa teiktā, alianses valstis veido spēkus, kas sastāv no simtiem tūkstošu karavīru, kā arī paātrina aizsardzības projektu īstenošanu. Tostarp Baltijas reģionā tiek veidota vienota aizsardzības sistēma, īpaši uz robežām ar Krieviju un Baltkrieviju. Daudzas alianses valstis atjauno Aukstā kara bunkurus un modernizē infrastruktūru.
“Esam vērsti uz pašaizsardzību, atturēšanu un 360 grādu aizsardzību. Mēs esam klātesoši Arktikā, Austrumos un rūpīgi sekojam situācijai Dienvidos,” viņš skaidroja.
Vienlaikus Krievija turpina palielināt savu militāro klātbūtni pie Eiropas Savienības robežām. Rietumvalstu izlūkdienesti uzskata, ka Krievija pēc kara Ukrainā var pilnībā atjaunot uzbrukuma spējas dažu gadu laikā – aptuveni 2026.–2029. gadā, atkarībā no notikumu attīstības.