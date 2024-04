Elīnas Didrihsones iedvesmas pasākums

Šoreiz LTV veidotajā videoblogā “Dzīvei nav melnraksta” viesojusies uzņēmēja un ifluencere Elīna Didrihsone, kura atklāti runā par savu ģimeni, attiecībām, kritiku, kā arī karjeras pirmsākumiem un pašreizējo situāciju. “Kad esmu pārliecināta par lietām, ko es daru, mani nevar apturēt,” viņa atklāj.

Viņa norāda, ka pirmajā darba vietā, kas bija saistīta ar klientu apkalpošanu, viņa saprata, ka viņai ir viegli komunicēt ar cilvēkiem, kā arī nodot savu gaismu un enerģiju cilvēkam. Tolaik viņas “Instagram” kontam bijuši vien 400 sekotāji.

Apzinoties, ka viņa darbā divu gadu laikā nav tikusi paaugstināta, viņa sapratusi, ka savu gaismu, siltumu, spridzeklīti, kā viņa pati to dēvē, var nodot citiem caur sociālajiem tīkliem. Viņa jutusi lielu atdevi, taču tolaik “Instagram” video filmēšana daudziem bijusi ļoti sveša.

Taču Elīnu aizrāvusi komunikācija ar citiem, iespēja dalīties ar savām ikdienas gaitām. No sākuma viņa publicējusi video “Instagram” tikai prieka pēc, jo viņai tas paticis, līdz viņa sapratusi, ka tādējādi var būt kādam vērtīga, noderīga. “Man ir dieva dota dāvana pārliecināt,” viņa piebilst, norādot, “tā ir tāda kā mini misija, agrāk to tik nopietni neuztvēru.”

“Es nekad neesmu gribējusi būt uzņēmēja, man likās, ka tas nav par mani,” Elīna atklāj šādu faktu, piebilstot, ka kopā ar vīru sāka strādāt 19 gadu vecumā. Tas viss vienkārši aizgājis tik tālu. Cilvēki sākuši iegādāties preces, un viņi sapratuši, ka būs vajadzīgs kāds darbinieks, tad vēl viens. Pēc tam jau viņi sākuši veidot komandu.

“Mēs attapāmies pēc 5 gadu darba, sapratām, ka mums ir uzņēmums un tam vajadzīgs vārds,” viņa atklāj detaļas par karjeras pirmsākumiem. Tas sanācis pilnīgi negaidīti, taču viņiem patika tā niša, tāpēc abi strādāja cītīgāk un saprata, ka ar katru mēnesi var gūt arvien labākus rezultātus.

Ja tas būtu tikai un vienīgi finanšu jautājums, tad varbūt būtu citādi, viņa uzsver, taču norāda, ka tur bija jāieliek sava sirds un laiks.

“Kā gāja – tā gāja! Ar gadiem iemācījies strādāt gudrāk,” E.Didrihsone skaidro.

"Kā gāja – tā gāja! Ar gadiem iemācījies strādāt gudrāk," E.Didrihsone skaidro.

Tagad viņa ir mainījusi stratēģiju un nebaidās ar to padalīties arī ar citiem: "Es vēl neesmu sasniegusi, es vēl nezinu, kā. Man vispār nav ne jausmas, kā to darīt. Man nav pieredzes, bet es tev teikšu, ka es to izdarīšu. Un es tev vienkārši parādīšu, kā. Un pat, ja es izgāzīšos, es mēģināšu vēlreiz."























































Uzņēmēja un inluencere Elīna Didrihsone