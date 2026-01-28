Foto. pexels.com

Zinātnieki apstiprina: smiekli nav tikai jautrība – 6 pārsteidzoši fakti, ko smiekli nodara cilvēkam

18:34, 28. janvāris 2026
Mēs visi esam dzirdējuši teicienu: “Smiekli ir labākās zāles.” Tas nav tikai vecmodīgs padoms vai skaista frāze – pēdējo 20-30 gadu laikā zinātne ir pierādījusi, ka regulāra smiešanās patiešām ietekmē veselību dziļākā līmenī.

Smiekli nav tikai īslaicīgs prieks – tie aktivizē hormonus, maina asinsriti, stiprina imunitāti un pat palīdz smadzenēm strādāt labāk.

Pētījumi rāda, ka cilvēki, kuri bieži smejas, retāk slimo ar hroniskām slimībām, dzīvo ilgāk un jūtas laimīgāki. Piemēram, viens no slavenākajiem pētījumiem par prieku atklāja, ka cilvēki ar labāku humora izjūtu 40% mazāk pakļauti sirds un asinsvadu slimībām.

Cits pētījums parādīja, ka tikai 30 minūšu smieklu skatīšanās pazemina kortizola līmeni par 39% un palielina beta-endorfīnu līmeni par 27%. Tas nozīmē mazāk stresa, labāku miegu un spēcīgāku imunitāti.

Smiekli nav tikai emocionāls stāvoklis – tie ir fizioloģisks process, kas ietekmē visu ķermeni: no plaušām un sirds līdz smadzenēm un hormonālajai sistēmai. Šeit ir galvenie ieguvumi, ko zinātne ir pierādījusi.

