VIDEO. “Es jūs mīlu!” Maza meitenīte pēc izrādes tik sirsnīgi pateicās māksliniekiem, ka arī viņi nolēma mazo Adelīnu iepriecināt… Ieteikt







Soctīklos ļoti strauji izplatījās video, kurā redzama maza meitenīte, kura sirsnīgi fano par māksliniekiem pēc izrādes “Īkstīte” noskatīšanās. Meitenīte stāv kājās un izkliedz, cik ļoti viņai patikusi izrāde, pat atzīstas mīlestībā māksliniekiem.

Reklāma Reklāma

Ar video dalījās arī šīs izrādes organizatori – “Producentu grupa 7”, kuri izsludināja, ka vēlas atrast mazo meitenīti un iepriecināt viņu.

Sazinājāmies ar organizatoriem, lai noskaidrotu, vai brīnišķīgo meitenīti izdevās atrast. Un ir labas ziņas!

Toms Kalderauskis no “Producentu grupa 7” stāsta: “Pie šī brīnišķīgā video tikām pavisam nejauši – viena no mūzikla aktrisēm saņēma video no savas kolēģes, kura izrādē sēdēja blakus atraktīvajai meitenītei Adelīnai.

Publicējot video, mūsu mērķis bija viņu atrast un uzdāvināt pārsteiguma dāvanu, noteikti negaidījām, ka video iegūs tādu atsaucību un rezonansi. Nākamajā rītā pēc video publicēšanas ar mums sazinājās meitenītes tētis, kurš bija priecīgs un lepns par savu meitu. Noskaidrojām, ka Adelīna aprīļa sākumā atzīmēs savu 6 gadu jubileju un gatavojam pāsteigumu paciņu mūzikla ĪKSTĪTE tematikā.

Liels prieks, ka šis mūzikls ieguvis tik daudz pozitīvu vārdu, emociju. Cilvēks savu patieso smaidu nespēj noslēpt un par to mums – radošajai komandai – ir vislielākais prieks un lepnums. Šobrīd, kad apkārt notiek tik daudz – šī ir iespēja uz brīdi nokļūt patiesā un skaistā pasaku stāstā. Gaidām gan lielus, gan mazus sapņotājus!”