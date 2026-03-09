VIDEO. “Es piegāju pie Kulberga un teicu…” Brēmanis izskaidro, kas notika bēdīgi slavenajā skolas salidojumā 21
Rīgas domes deputāts Rūdolfs Brēmanis ziņu virsrakstos parasti nonāk pēc tam, kad pats uzfilmējis kādu video, kurā citiem kaut ko pārmet. Šajā nedēļas nogalē viņš gan nokļuvis ziņās, jo pārmaiņas pēc pats nofilmēts skolas salidojumā pamatīgā kunga prātā, uzvedoties agresīvi. Tagad viņš beidzot komentē savu uzvedību.
“Man patika tas video. Tie visi bija mani skolasbiedri, klasesbiedri. Es acīmredzot esmu izgājis ārpus sava burbuļa, visur raksta man pēc šī video publicēšanas, saņēmu 300 vēstuļu.
Daudzi teica, ka nākšu atvainoties, bet es nevienu sekundi neuzskatu, ka man būtu kādam jāatvainojas. Vienalga, kāda situācija dzīvē gadās, nekad nevajag attaisnoties.
Tā bija viena no emocionāli pielādētākajām dienām.
Es tur ar savas māsas klasesbiedrenēm paflirtēju. Atceros, ka bērnībā pie māsas ciemos nāca draudzenes, smukas meitenes, man viņas patika. Es arī tagad izstāstīju, kura man patika, kurā biju samīlējies un tad vienā brīdī
Es viņu paslavēju, ka viņš analizē “Rail Baltica”, “Rīgas Siltums” un citu iestāžu darbību. Acīmredzot, gatavojas vēlēšanās un tiešām grib būt par premjeru. Es tā arī viņam teicu: “Tā turpināt!”.
Es jau gāju prom no viņa galdiņa, kad pēkšņi viens no viņa klasesbiedriem kaut ko pateica. Kāds ZZS partijas pārstāvis. Vārds pa vārdam un kaut kādas meitenes jau 10 sekunžu laikā paspēja izvilkt telefonu un filmēt, jo viņam [ZZS politiķim] likās dīvaini, ka “Apvienība Jaunlatvieši” pārstāvis runā ar Kulbergu, viņi jau nezināja, ka es ar Kulbergu esmu mācījies kopā un spēlējis basketbolu. Mūsu apvienības dibinātājs Artūrs Klēbahs arī mācījās vienā klasē ar Andri Kulbergu!” Brēmanis video stāsta.
Plašāk skaties viņa video.
Rūdolfs Brēmanis ir latviešu politiķis, bijušais diplomāts un partijas “Apvienība Jaunlatvieši” līderis, kurš iepriekš strādājis Latvijas vēstniecībā Apvienotajos Arābu Emirātos.