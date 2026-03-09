VIDEO. Dēļi izdūrās cauri tramvajam kā zobeni: Rīgā smaga auto, busiņa un tramvaja avārija uz sliedēm 12
Kāds rīdzinieks publicējis šaušalīgas avārijas video – vakar, 8. martā Rīgā, Latgales ielā sadursmē bija iesaistīti trīs transporti – tramvajs, busiņš un vieglā automašīna.
Notikušā apstākļi nav zināmi, bet busiņš vedis dēļus, kas sadursmes brīdī ir burtiski izdūrušiem cauri tramvajam. Vīrietis norāda, ka šoferim viss esot kārtībā, bet skats noteikti ir baiss.
Turpat blakus ir arī vieglā automašīna.
