Horoskopi 9. martam. Šodien pieļauta kļūda var par sevi atgādināt vēl ilgi 0
Auns
Šodien tev var rasties vēlme, lai kāds cits uzņemas atbildību un tavā vietā atrisina sarežģītākās lietas. Var šķist vilinoši kādu brīdi atkāpties malā un ļaut citiem pieņemt lēmumus. Tomēr, kā tu pats droši vien nojaut, lielāko daļu jautājumu nāksies sakārtot pašam. Tāpēc labāk jau laikus noskaņoties uz to, ka būs jāuzņemas iniciatīva un jārīkojas. Ja pieiesi lietām mierīgi un soli pa solim, izdosies tikt galā ar daudz ko vairāk, nekā sākumā varētu šķist.
Vērsis
9. martā būtu vērts nedaudz samazināt tempu. Ja turpināsi darboties tikpat intensīvi kā līdz šim, vari ātri iztērēt savu enerģiju un sajust nogurumu. Šķiet, ka pēdējā laikā miers tev nav bijis biežs viesis, tāpēc ķermenim un prātam nepieciešama neliela atelpa. Centies biežāk atrast brīdi sev, pat īsa pauze var palīdzēt atgūt līdzsvaru. Īpaši noderīgi būs pavadīt laiku svaigā gaisā. Ja ļausi sev nedaudz piebremzēt, diena kļūs daudz patīkamāka un arī produktīvāka.
Dvīņi
Pastāv liela iespēja, ka šodien tavā privātajā dzīvē var rasties dažādas grūtības vai sarežģītas situācijas. Tomēr tava rakstura stingrība, spēja pieturēties pie saviem principiem un saglabāt mieru palīdzēs tev ar tām tikt galā. Ja saglabāsi pārliecību par savām vērtībām un rīkosies apdomīgi, būs vieglāk izvairīties no vēl lielākām problēmām un nevajadzīgām nepatikšanām.
Vēzis
Šodien no tevis tiks prasīta spēja pielāgoties dažādām situācijām. Iespējams, nāksies vairāk ieklausīties citos un rūpīgāk izvērtēt, ko un kā tu saki. Dažkārt būs prātīgāk savas domas paturēt pie sevis, pat ja ļoti gribēsies tās izteikt. Centies saglabāt mieru un atturēties no asākām piezīmēm vai pārsteidzīgiem secinājumiem. Tas palīdzēs izvairīties no nevajadzīgiem pārpratumiem. Īpaši svarīgi ir nepievērsties strīdiem ar tuviem un mīļiem cilvēkiem, labāk meklē sapratni un kompromisu.
Lauva
9. martā tev ļoti noderēs spēja uz dzīves sarežģījumiem paskatīties ar humoru. Nelielas grūtības var parādīties, taču daudz kas būs atkarīgs no tavas attieksmes un spējas saglabāt vieglumu pat saspringtākās situācijās. Problēmas var rasties, bet galvenais jautājums būs – cik prasmīgi tu spēsi ar tām tikt galā. Ja saglabāsi mieru, nepazaudēsi optimismu un spēsi pasmaidīt arī par neveiklām situācijām, risinājumi atradīsies daudz vieglāk.
Jaunava
Šodiena būs īpaši piemērota darbam ar informāciju, mācībām un jaunu zināšanu apgūšanai. Tev var būt vieglāk koncentrēties, analizēt un saprast dažādas lietas, tāpēc izmanto šo laiku lietderīgi. Tā ir laba diena arī pieredzes iegūšanai jebkurā jomā gan darbā, gan personīgajā attīstībā. Viss, kam šodien pievērsīsies ar nopietnu attieksmi un uzmanību, var nest labus rezultātus. Tāpēc nebaidies uzņemties jaunus uzdevumus vai izmēģināt ko līdz šim nepieredzētu.
Svari
Šī diena var būt labvēlīga dažādiem darījumiem, īpaši tiem, kas saistīti ar nekustamo īpašumu. Tāpat piemērots laiks dažādu pirkšanas vai pārdošanas līgumu slēgšanai un svarīgu vienošanos kārtošanai. Ja esi iecerējis sakārtot juridiskus vai finanšu jautājumus, šodien var rasties labas iespējas to izdarīt veiksmīgi. Tiem, kuriem ir savs uzņēmums vai nodarbojas ar uzņēmējdarbību, šī diena var nest arī patīkamus finanšu rezultātus. Iespējami ienākumi, veiksmīgi darījumi vai jaunas sadarbības iespējas. Tomēr, pieņemot lēmumus, joprojām saglabā apdomību un rūpīgi izvērtē visas detaļas.
Skorpions
Šī ir lieliska diena, lai sāktu īstenot savas idejas un pievērstos tam, ko jau kādu laiku esi domājis realizēt. Tomēr ar vēlēšanos vien nepietiks, būs nepieciešama apņēmība, koncentrēšanās un mērķtiecīga rīcība. Ja soli pa solim virzīsies uz savu mērķi, rezultāti var izrādīties ļoti iepriecinoši. Svarīgu lomu šodien var spēlēt arī tava intuīcija. Ieklausies savās sajūtās un pirmajā iespaidā, jo tas var palīdzēt pieņemt pareizos lēmumus un izvēlēties pareizo virzienu.
Strēlnieks
Šodien pieļauta kļūda var par sevi atgādināt vēl ilgi, tāpēc rīkojies īpaši uzmanīgi. Ja plāno pieņemt kādu nopietnu vai atbildīgu lēmumu, kas var ietekmēt tavu nākotni, nesteidzies un visu rūpīgi pārdomā. Pirms rīkoties, vēlreiz pārbaudi detaļas un pārliecinies, ka tas, ko tu dari un kā tu to dari, patiešām ir pareizi. Dažkārt papildu minūte pārdomām var palīdzēt izvairīties no nevajadzīgām kļūdām.
Mežāzis
Šodien no tevis tiks prasīta racionalitāte un spēja uz problēmām paskatīties ar vēsu prātu. Centies nepieņemt lēmumus emociju iespaidā un izvērtē situācijas mierīgi un loģiski. Tas palīdzēs izvairīties no liekiem sarežģījumiem un atrast piemērotākos risinājumus. Patiesībā tev šodien noderētu vairāk atpūtas un mierīgāks dienas ritms, iespējams, arī kādi vienkāršāki vai pasīvāki darbi. Tomēr pastāv liela iespēja, ka realitātē diena izrādīsies diezgan piepildīta, un pilnvērtīgi atpūsties nebūs tik viegli. Tāpēc centies vismaz brīžiem piebremzēt tempu un saglabāt iekšējo līdzsvaru.
Ūdensvīrs
9. martā nav vēlams palikt vienatnē. Tev nāks par labu cilvēku sabiedrība un dzīva komunikācija. Ja ir iespēja, uzaicini pie sevis draugus vai radiniekus un pavadi laiku kopā patīkamā gaisotnē. Ja tas nav iespējams, vari doties ārpus mājas – piemēram, uz kino vai kādu citu pasākumu, kur vari būt starp cilvēkiem. Sarunas, kopā pavadīts laiks un jauni iespaidi palīdzēs uzlabot garastāvokli un dos vairāk enerģijas. Šodien īpaši svarīgi ir būt sabiedrībā un dalīties emocijās ar citiem.
Zivis
Ja šodien gadīsies iesaistīties kādā strīdā, notikumu attīstība var izrādīties visai negaidīta. Pastāv iespēja, ka pēc asas vārdu apmaiņas attiecības ar šo cilvēku pat uzlabosies, un jūs varat kļūt par labiem draugiem. Dažkārt tieši atklāta saruna palīdz labāk saprast vienam otru. Dienas otrajā pusē ieteicams vairāk laika pavadīt mājās. Tā būs piemērota iespēja pievērsties ģimenei, mierīgām sarunām un kopā būšanai.