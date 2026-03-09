VIDEO. Visi dzimuši 13. datumā: Raimonds Elbakjans par numeroloģiju, ģimeni un dzīvi 0
Šodien personību izpētes raidījumā Baigais Numurs ciemos ir īpašs viesis – Raimonds Elbakjans, Ghetto Games aizsācējs. Un šajā sarunā detalizēti runājam par skaitli 13, sarunai ir kāda ļoti interesanta sakritība – mēs daudz runājam par 13. datumu, jo gan Raimonds, gan arī numeroloģe Ilze Buna-Lediņa ir dzimuši 13, un, kā izrādījās, arī Raimonda mamma, tētis un dēls ir dzimuši šajā datumā.
Tā izvērtās par vieglu, dzīvu un patiesi interesantu sarunu par skaitļa 13 enerģiju – par jauniem sākumiem, pārmaiņām un spēju atbrīvoties no vecā. Protams, sarunā netrūkst arī diskusiju, jo Raimonds bieži grib nepiekrist numeroloģes teiktajam. Taču arī tas ir ļoti raksturīgi 13. skaitlim – stūrgalvība un vēlme paskatīties uz lietām no pretējā skatpunkta.
Runājam arī par to, ko Raimonda skaitļi stāsta par viņu. Piemēram, apziņas skaitlis 4 bieži raksturo cilvēkus, kuri spēj uzsākt lietas no nulles un uzbūvēt kaut ko lielu. Kā pats Raimonds saka – viņa ģimenē vienmēr bijuši krājēji, un tas devis gan pieredzi, gan mācības, gan arī savus “attīrīšanās gadus”.
Sarunā pieskaramies arī personīgākām tēmām – attiecībām, uzmanībai pret savu sievieti un tam, ko patiesībā nozīmē palutināt. Kā atzīst Raimonds – ziedu uzdāvināšana vēl nav lutināšana, īsta lutināšana ir tad, kad tu speciāli gatavojies un ieguldi tajā savu laiku un domas.
Runājam arī par dzīves tempu. Kad kalendārs ir ļoti pilns, nogurums ir neizbēgams. Tāpēc īpaši vērtīgi kļūst tie brīži, kad var vienkārši būt Latvijā, vasarā mierīgi padzīvot un nekur nesteigties.
Šobrīd Raimonds atzīst – viņam arvien svarīgāk kļūst darīt lietas, kas pašam sagādā prieku un baudu, un būt labam arī pret sevi.
Ja vēlies uzzināt, ko numeroloģija atklāj par Raimondu un kā viņš pats uz to reaģē, noskaties visu sarunu YouTube. Tur būs gan pārsteidzošas sakritības, gan interesantas diskusijas.
