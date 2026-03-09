SMIEKLĪGS VIDEO. “Paslīdēja žoklis!” Spuris televīzijā izstāsta amizantu pieredzi, kolēģi nespēj valdīt smieklus 0
Telvīzijas ziņu raidījumos skatītājiem tiek pastāstītas ne tikai ziņas, bet arī kāds jautrs stāsts, lai rīts iesāktos lustīgi. Šoreiz kanālā TV3 ar amizantu pieredzi dalījies Mārtiņš Spuris.
“Jūs zināt, cik nepatīkama sajūta, kad runājot apakšējais žoklis aiziet priekšā augšējam žoklim? Man reāli tā bija pirms brītiņa, kad es tā stāstīju laika ziņas – tas bija tik nepatīkami! Es nezinu, kā tas notika, man vienkārši paslīdēja kaut kas. Žoklis paslīdēja! Labi, parunāsim par svarīgākām lietām!” viņš ziņu laikā smejoties stāsta.
