SMIEKLĪGS VIDEO. “Paslīdēja žoklis!” Spuris televīzijā izstāsta amizantu pieredzi, kolēģi nespēj valdīt smieklus 0

kokteilis.lv
17:04, 9. marts 2026
Stāsti Pieredze

Telvīzijas ziņu raidījumos skatītājiem tiek pastāstītas ne tikai ziņas, bet arī kāds jautrs stāsts, lai rīts iesāktos lustīgi. Šoreiz kanālā TV3 ar amizantu pieredzi dalījies Mārtiņš Spuris.

Kur atrasties būtu visdrošāk, ja izceltos Trešais pasaules karš? Analītiķi nosaukuši 11 valstis
Irāna sola atvērt Hormuza šaurumu jebkurai Eiropas vai arābu valstij, kas pakļausies viņu izvirzītajam nosacījumam
Kokteilis
Astrologi izveidojuši veiksminieku reitingu pēc dzimšanas mēneša: pirmajā vietā ir decembra gaviļnieki, bet pēdējā…
Lasīt citas ziņas

“Jūs zināt, cik nepatīkama sajūta, kad runājot apakšējais žoklis aiziet priekšā augšējam žoklim? Man reāli tā bija pirms brītiņa, kad es tā stāstīju laika ziņas – tas bija tik nepatīkami! Es nezinu, kā tas notika, man vienkārši paslīdēja kaut kas. Žoklis paslīdēja! Labi, parunāsim par svarīgākām lietām!” viņš ziņu laikā smejoties stāsta.

@martinsspuris 😅 Tev ir tā bijis? #žoklis #900sekundes ♬ Cool Attitude (Vox) – Ah2

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Tavs sapņu vīrietis: šo zodiaka zīmju pārstāvji dievina kārtību un visu dara paši
Kokteilis
“Liels bišu spiets naktī…” Nostradams jau pirms 500 gadiem pareģoja karu Tuvajos Austrumos
TESTS. Vai atpazīsi auto pēc iesaukām, ko tiem devuši paši latvieši? Tikai retais iegūst vismaz 90%
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.