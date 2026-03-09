Ilustratīvs attēls
Traģiska avārija uz Rīgas apvedceļa pie Ērgļu ceļa krustojuma: satiksme atjaunota 6

LETA
19:14, 9. marts 2026
Ziņas Latvijā

Ir atjaunota ceļu satiksmes negadījuma dēļ bloķētā satiksme uz Rīgas apvedceļa (Baltezers – Saulkalne) (A4) pie Ērgļu ceļa (P4) krustojuma, aģentūru LETA informēja Valsts policijā.

Kā vēstīts, ap plkst. 17 šajā krustojumā notika sadursme starp kravas automašīnu un vieglo automašīnu. Pēc policijas rīcībā esošās sākotnējās informācijas viena persona negadījumā gāja bojā.

Satiksme negadījuma vietā vairākas stundas bija pilnībā bloķēta.

