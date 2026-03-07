Foto: Paula Čurkste/leta

LETA, LA
21:43, 7. marts 2026
LA.LV šodien ziņojām par Rīgas domes deputāta Rūdolfa Brēmaņa agresīvajiem izgājieniem skolas salidojumā. Kā ziņo aculiecinieks, Brēmanis ir vēlējies sēsties kādam/kādai blakus. Kad viņam pateica, ka vieta ir aizņemta, viņš palicis agresīvs.

Kā norāda ziņu aģentūra LETA, Rīgas domes deputāte un Ētikas komisijas locekle Agnese Logina (P) rosinās Rīgas domes Ētikas komisijā vērtēt deputāta Rūdolfa Brēmaņa (SV/JA) uzvedību vidusskolas salidojumā.

Komentējot video materiālus, Logina aģentūrai LETA norādīja, ka Rīgas domes deputātiem ir ētikas kodekss, kurā nav pateikts tiešā tekstā, ka deputāti nedrīkst lietot alkoholu, tomēr deputātiem ir jāizturas ar cieņu pret citiem un domes darbiniekiem, kā arī deputāti nedrīkst “mest ēnu” pār Rīgas domi.

“Šajā gadījumā tas ir ārpus darba laika un privāts pasākums, bet, pirmšķietami, izskatās, ka šeit tiek pielietots spēks pret vīrieti, kā arī izskatās, ka ir mēģināts uzbrukt arī sievietei. Tādējādi tas met lielu ēnu pār Rīgas domi,” uzsvēra Logina.

Viņa uzsvēra, ka alkohols ir jāmāk patērēt, un šeit redzama pārmērīga lietošana, kas rada asu agresiju, un tas nav pieņemami.

Vienlaikus Logina skaidroja, ka ir limiti, ko ir iespējams darīt Ētikas komisijā. “Vairākas situācijas ir bezprecedenta, tādēļ notiek diskusijas ar juristiem, lai nospraustu juridiski korektas robežas tam, kas ir pieņemams un kas nav,” viņa uzsvēra.

Brēmaņa agresija bez ievērības nepalika arī soctīklotāju vidū. Par staprgadījumu izteicies par mūziķis Ralfs Eilands. Viņš platformā “X” raksta: “”Es nekad nebūtu iedomājies, ka Brēmanis varētu pilnīgā lupatā sakauties skolas salidojumā!” Teica pilnīgi neviens absolūti nekad.”

Lūk, citi vietnē “X” un “Threads” publicētie materiāli par Brēmaņa rīcību:

