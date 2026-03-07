“Skumji, ka šādus radījumus ievēl valsts pārvaldē.” Ļaudis komentē Brēmaņa drausmīgo izgājienu 0
LA.LV šodien ziņojām par Rīgas domes deputāta Rūdolfa Brēmaņa agresīvajiem izgājieniem skolas salidojumā. Kā ziņo aculiecinieks, Brēmanis ir vēlējies sēsties kādam/kādai blakus. Kad viņam pateica, ka vieta ir aizņemta, viņš palicis agresīvs.
Kā norāda ziņu aģentūra LETA, Rīgas domes deputāte un Ētikas komisijas locekle Agnese Logina (P) rosinās Rīgas domes Ētikas komisijā vērtēt deputāta Rūdolfa Brēmaņa (SV/JA) uzvedību vidusskolas salidojumā.
Komentējot video materiālus, Logina aģentūrai LETA norādīja, ka Rīgas domes deputātiem ir ētikas kodekss, kurā nav pateikts tiešā tekstā, ka deputāti nedrīkst lietot alkoholu, tomēr deputātiem ir jāizturas ar cieņu pret citiem un domes darbiniekiem, kā arī deputāti nedrīkst “mest ēnu” pār Rīgas domi.
“Šajā gadījumā tas ir ārpus darba laika un privāts pasākums, bet, pirmšķietami, izskatās, ka šeit tiek pielietots spēks pret vīrieti, kā arī izskatās, ka ir mēģināts uzbrukt arī sievietei. Tādējādi tas met lielu ēnu pār Rīgas domi,” uzsvēra Logina.
Viņa uzsvēra, ka alkohols ir jāmāk patērēt, un šeit redzama pārmērīga lietošana, kas rada asu agresiju, un tas nav pieņemami.
Vienlaikus Logina skaidroja, ka ir limiti, ko ir iespējams darīt Ētikas komisijā. “Vairākas situācijas ir bezprecedenta, tādēļ notiek diskusijas ar juristiem, lai nospraustu juridiski korektas robežas tam, kas ir pieņemams un kas nav,” viņa uzsvēra.
Brēmaņa agresija bez ievērības nepalika arī soctīklotāju vidū. Par staprgadījumu izteicies par mūziķis Ralfs Eilands. Viņš platformā “X” raksta: “”Es nekad nebūtu iedomājies, ka Brēmanis varētu pilnīgā lupatā sakauties skolas salidojumā!” Teica pilnīgi neviens absolūti nekad.”
Brēmanis vēl nav notiesāts un ielikts cietumā par valsts naudas izzagšanu? Kas notiek @Tieslietas ? Droši vien tā notiek, ja nozari vada darba imitēšanas speciāliste @ineselibina . Brēmanis tomēr kolēģis Inesei ☝️ Kopumā skumji, ka šādus radījumus ievēl valsts pārvaldē… https://t.co/I0pUfsZKxp
Pavei, pilsonis Brēmanis, vakardienas 50. vidusskolas salidojumā. Rūdis, kurš Kleinbergam pārmeta vīna glāzi pēc budžeta pieņemšanas un prasīja demisiju.
Un, mirklīti, partija viņu kā kā vienīgo labāko iestūma ētikas (!) komisijā.
Un, vēl mirklīti, viņš soctīklos šobrīd… pic.twitter.com/5cJdzhSBCd
Alkonauts Rūdolfs Brēmanis – RD frakcija Jaunlatvieši/Suverēnā Vara – Jūlijas Stepaņenko labā roka.
Tikai precizēju – Suverēnā Vara viņu virzīja Ētikas komisijā, bet beigās apvainojās uz sevīm un nevirzīja nevienu. https://t.co/JqdJk68Xoa
