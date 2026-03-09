VIDEO. “Tas atrodas virs poda!” Andris Freidenfelds piedzīvojis mulsinošu situāciju ceļojuma laikā 3

8:31, 9. marts 2026
Mūziķis un ētera personība Andris Freidenfelds jeb Fredis, kā var noprast, šobrīd atrodas Nepālā, kur viņš apmeties pavisam neparastā viesnīcā, kas piesaistījusi viņa uzmanību. Situācija ir tik neikdienišķa, ka Andris pat nolēmis ar video par to dalīties ar plašāku auditoriju, lai par piedzīvoto pasmaidītu kopā.

Nelielajā numuriņā visvairāk pārsteigusi tualetes un dušas telpa, kurā pie izlietnes spoguļa vietā atrodas logs uz pašu istabu, savukārt spogulis novietots krietni neērtākā vietā – 90 grādu leņķī pret izlietni.

Lampa savukārt atrodas tuvu dušai un Andris to var aizsniegt, roku pat kārtīgi nepaceļot uz augšu.

Pats jautrākais gan ir lodziņš tieši virs tualetes poda – tas atveras uz… koridora pusi, pa kuru pārvietojas arī citi viesnīcas apmeklētāji, kas nozīmē, ka pēc dabisko vajadzību nokārtošanas, ja rodas vēlme izvēdināt telpu, viss sliktais gaiss nonāk koridorā. Un tā es esot ar visiem stāvā esošajiem numuriņiem.

Ir vērts noskatīties pašu video, jo Andra Freidenfelda runas maniere to padara īpaši smieklīgu.

