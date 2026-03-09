Kaspara Kambalas dēls cietumā: par ko notiesāts? 0
ASV koledžu pirmās divīzijas basketbolists Kristaps Kambala (22), Kaspara Kambalas dēls no Hendersonas, Nevadas štatā, Īrijā notiesāts uz 3 gadiem un 6 mēnešiem cietumā par lielu narkotiku daudzuma ievešanu valstī.
Dublinas lidostā 2025. gada 23. jūnijā viņš tika aizturēts pēc ierašanās no Bangkokas. Drošības pārbaudes laikā amatpersonas viņa bagāžā atklāja 38 vakuumā iepakotus maisus ar 19 kilogramiem kaņepju, kuru vērtība lēsta ap 381 000 eiro.
Kambala atzina, ka bagāža pieder viņam, taču apgalvoja, ka to sapakojusi cita persona, un viņam bija paredzēts lidostā nodot narkotikas citam cilvēkam.
Aizstāvība tiesā norādīja, ka Kambala ir viens no labākajiem koledžu basketbolistiem ASV un bija ieguvis sporta stipendiju, taču viņš esot naivi piekritis palīdzēt draugam, ar kuru kopā bija atvaļinājumā Taizemē. Viņš apgalvoja, ka nav zinājis narkotiku daudzumu un sekas.
Tiesa ņēma vērā, ka viņam nav iepriekšēju sodāmību, tomēr uzsvēra, ka narkotiku daudzums bija ievērojams, un piesprieda 3,5 gadu cietumsodu. Tika atzīts arī, ka šī lieta nozīmē sporta karjeras un stipendijas zaudēšanu.