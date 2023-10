VIDEO. “Esam sacīkstēs ar ienaidnieku, kurš pirmais izgatavos viedos dronus.” Ukrainas ražotāji pilnveido savus bezpilota lidaparātus Ieteikt







Daudzi Ukrainas pašmāju bezpilota lidaparātu ražotāji steidz pārveidot savas dronu flotes, izmantojot jaunākās, visprogresīvākās tehnoloģijas. Uzlabojumi, kas tagad ietver mākslīgo intelektu, palīdz Ukrainai kaujas laukā pārvarēt ienaidnieku spiedienu. Kompānija “Warbirds of Ukraine” norāda, ka kara iznākumā galvenā loma būs tā saukto viedo dronu izstrādei, ziņo medijs “Radio Free Europe/Radio Liberty”.

Šajā uzņēmumā, kas atrodas Kijivas nomalē, darbinieki izstrādā pašmāju bezpilota lidaparātus. Kompāniju “Warbirds of Ukraine” 2022. gadā dibināja pieredzējusi izlūkošanas pilotu grupa. Viņu izgatavotie droni lieti noder Ukrainas armijai frontes līnijā. Šobrīd viņi savus ražojumus pārstrādā un tajos iekļauj visprogresīvākās tehnoloģijas.

“Esam sacīkstēs ar ienaidnieku, kurš pirmais izgatavos viedos dronus. Tie, kuru droni būs viedāki, tie uzvarēs karā,” uzskata “Warbirds of Ukraine” līdzdibinātājs Dmitro Kovaļčuks.

Viņu izlūkošanas dronu flagmanis “Galka” ir piedzīvojis ievērojamus uzlabojumus.

“Mēs nupat sākām izmantot mākslīgo intelektu (AI), kas palīdz dronus vadīt bez GPS. Tas palīdz droniem turpināt lidot, kad to vadību traucē Krievijas spēki. Kad nedarbojas GPS, nav savienojuma, dronam joprojām ir jāsasniedz mērķis,” turpina Kovaļčuks.

Katrs drons tiek stingri pārbaudīts pirms tas nonāk kaujas laukā.

“Viss par un ap bezpilota lidaparātiem ir mainījies. Kameras ir mainījušās, arī baterijas un programmatūra. Ļoti daudz izmaiņu bija elektronikā,” piebilst Kovaļčuks.

Kad kompānija tika dibināta, tā spēja saražot tikai trīs “Galka” dronus mēnesī. Tagad – 120 dronus mēnesī. Kompānija “Warbirds of Ukraine” ražo arī cita veida dronus, to skaitā, uzbrukuma dronus un garās distances kamikadzes dronus.

“Mēs izgatavojam dronus, kas var aizlidot līdz pat Maskavai, vet tie joprojām tiek izstrādāti,” stāsta Kovaļčuks.

Jaunākie dronu uzlabojumi nāk tieši laikā, jo to izmantošana karadarbībā pastiprinās. Pieaugošais dronu uzbrukumu skaits Krievijā pēdējo nedēļu laikā varētu piešķirt lielāku nozīmību vietējiem ražotājiem un viņu produkcijai.

“Sākoties karam, Ukrainā bija pieci līdz septiņi dronu ražotāji. Tagad tie ir 80. Visi Ukrainā ražotie droni ir viedie vai tos papildina ar mākslīgo intelekto,” norāda Kovaļčuks.

Šo izlūkošanas dronu ražo kompānija “Skyeton”. Kā citas kompānijas, arī “Skyeton” rīkojas zibenīgi un pārveido savu dronu floti, izmantojot jaunākās, visprogresīvākās tehnoloģijas.

“Viss mainās tik strauji, ka tas ir neiespējami nemainīt mūsu sistēmas. Tāpēc mēs nupat paplašinājām savu pētniecības un attīstības nodaļu četras vai piecas reizes lielāku, lai mums būtu vismodernākā programmatūra, navigācija, lai mēs varētu uzlabot aerodinamiku un tā tālāk,” stāsta “Skyeton” izpilddirektors Andrijs Fialkovskis.

Abu uzņēmumu pārstāvji norāda, ka piegādes ķēdes pašlaik ir lielākais izaicinājums. Viņi saka, ka ārzemju kompānijas nesaražo pietiekami daudz detaļu, lai viņi varētu palielināt ražošanas apjomus, tāpēc tagad vietējie dronu ražotāji mēģina ražot arī dronu sastāvdaļas.

Kovalčuks no “Warbirds of Ukraine” cer, ka šie uzlabojumi viņu pašu ražotajiem droniem palīdzēs Ukrainai kļūt neatkarīgākai no militārās palīdzības.