"Tā ir kārtējā krievu armijas paviršība, jo viņi neredzēja tos dronus…" Rajevs analizē uzbrukumus lidostai Pleskavā







“Pirmkārt, kas notika? Es teiktu, ka notika veiksmīgs, pat ļoti veiksmīgs ukraiņu dronu uzbrukums lidlaukam [Pleskavas – red.], kura rezultātā tika iznīcinātas vairākas lidmašīnas. Kāds saka – četras, bet tas cipars variējas, iznīcinātas ir pietiekoši daudz krievu gaisa spēku transporta lidmašīnas. Un, ja četras tika pilnībā iznīcinātas, tad varam skaitīt, ka vēl tikpat bija kritiski bojātas, kurām būs vajadzīgs remonts – krievu gaisa spēki tās nevarēs izmantot savām vajadzībām tuvākajā laikā,” tā TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” komentēja NBS rezerves pulkvedis, militārais analītiķis, 14.Saeimas deputāts (AS) Igors Rajevs, runājot par pagājušās nedēļas notikumiem Pleskavas lidostā Krievijā, kur Ukrainas armija no Krievijas teritorijas bija veikusi dronu uzbrukumus.

“Tā ir kārtējā krievu armijas paviršība, jo viņi neredzēja tos dronus – ne savlaicīgi atklāja, ne iznīcināja,” uzsvēra Rajevs. Visu laiku jau tiek runāts, ka Krievijā ir jāstiprina aizsardzības un drošības sistēmas ap visiem lidlaukiem. “Un mēs joprojām redzam, kā ukraiņu droni kā aizgāja cauri, tā aizgāja cauri!” norādīja NBS rezerves pulkvedis TV24 raidījumā.

Rajevs komentējot notikumus Pleskavas lidlaukā pieminēja arī aktivitātes sociālajos tīklos, tostarp “Telegram”. Bijis interesants fakts, kā šī dronu uzbrukuma apspriešana sākusies “Telegram” militāro blogeru kanālos, tad aizgāja līdz “Solovjoviem un visiem pārējiem”.

“Viņi sāka runāt: pag, pag, vai tik tie droni neatlidoja no Igaunijas vai no Latvijas, kas ir tepat blakus? Taisnība ir – tepat blakus! NATO countries – valstis…Un tad sākās viss tas cikls! Pagaidām, godīgi sakot, nav saprotams…Ir skaidrs, ka viņi zina, ka tie droni nav atlidojuši no mūsu teritorijas un, visdrīzāk, nav atlidojuši arī no Ukrainas teritorijas. Viņi ir atlidojuši no Krievijas teritorijas, kas nozīmē, ka Krievijai ir ne tikai paviršības ar lidlauku apsardzi un drošību, bet arī ar viņu speciālajiem drošības dienestiem, kuri tad neatklāj, kādas grupas darbojas viņu teritorijā un nespēj viņus neitralizēt, kas ir tāds diezgan spēcīgs trieciens pa to it kā KGB virziena organizāciju, izlūkošanu, kuras Krievijā un Padomju savienībā bija visu laiku ārkārtīgi spēcīgas. Tagad mēs viņiem redzam feileru – izgāšanos pēc izgāšanās,” tā dronu uzbrukumus Pleskavas lidostai Krievijā komentēja Rajevs.

Naratīvs par to, ka varbūt šajos uzbrukumos iesaistīta Igaunija vai Latvija, kuras ir NATO dalībvalstis, pēc Rajeva domām, radās tāpēc, lai “novērstu uzmanību no Krievijas specdienestu neizdarībām un pārsviestu to uz mums”. NBS rezerves pulkvedis uzsvēra, ka mēs jau zinām to – un mums nav ko zaudēt, proti, ka mēs esam krievu ienaidnieku TOP listē tik un tā. “Nu, kāpēc vēl kaut ko nenogrūst uz tām Baltijas valstīm?” retoriski jautāja Rajevs, noslēdzot komentāru par dronu uzbrukumiem Pleskavā, kur tika iznīcinātas vairākas krievu gaisa spēku transporta lidmašīnas.

Jau vēstīts, ka Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes vadītājs Kirilo Budanovs paziņojis, ka trieciens lidlaukam Pleskavā, kurā tika iznīcinātas un bojātas vairākas transportlidmašīnas Il-76, tika veikts no Krievijas teritorijas.

Pēc Budanova teiktā, uzbrukuma rezultātā divas lidmašīnas tika iznīcinātas un divas tika nopietni bojātas. “Mēs darbojamies no Krievijas teritorijas,” intervijā izdevumam “The War Zone” sacīja Budanovs, taču neprecizēja, vai uzbrukumu veikuši izlūkdienesta darbinieki vai Krievijas partizāni. Viņš arī atteicās atklāt, kādi bezpilota lidaparāti tika izmantoti un kādā daudzumā.

Budanovs norādīja, ka izlūkdienests speciāli mērķēja uz šīm lidmašīnām, jo tās bija darba kārtībā un tika izmantotas militāro kravu un desantnieku transportēšanai. Tiek lēsts, ka bāzē atradās aptuveni 20 Il-76.

Kā ziņots, naktī uz trešdienu, 30.augustu, dronu uzbrukumā Pleskavas lidostai tika nodarīti bojājumi četrām militārajām transportlidmašīnām Il-76.

Izskanējušas Kremļa propagandistu spekulācijas, ka droni uz Pleskavu varētu būt lidojuši nevis no Ukrainas, bet gan no Baltijas valstīm.