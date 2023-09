VIDEO. Ar personisku redzējumu: Ukrainas dronu vienība medī okupantu tehniku Ieteikt







Attālināti vadot ātros, vieglos FPV (pirmās personas skata) bezpilota lidaparātus, Ukrainas gaisa uzbrukuma vienība kļūst arvien prasmīgāka Krievijas militāro mērķu dzenāšanā. Kopā ar dronu operatoriem uz fronti devās medija “Radio Free Europe/Radio Liberty” pārstāvis Marians Kušnirs.

“Dodamies uz FPV dronu pilotu darbības pozīcijām. Uztādīsim ekipējumu, meklēsim mērķus un darbosimies ar tiem,” stāsta ukraiņu karavīrs ar segvārdu Elektronik.

FPV droni spēj lidot līdz pat četrām reizēm ātrāk nekā konvencionālie droni, bet tie ir izaicinājums tā vadītājiem.

Drona pilots valkā brilles, kas ļauj viņam pārredzēt lauku no drona skatpunkta.

“Mēs pamanījām ienaidnieka S-60. Ceru, ka mēs to iznīcināsim. Vismaz trāpīsim tam. Kravas mašīna tika cauri, bet S-60 nē. Mēs gribējām dot vēlreiz triecienu pa mašīnu, bet nevarējām vairs to atrast. Mēs pamanījām mašīnu “Lada” un to iznīcinājām – tā vairs nekur nebrauks,” turpina ukraiņu karavīrs ar segvārdu Mangust.

Ukraiņu karavīri arvien vairāk izmanto FPV dronus. Slepenā noliktavā tuvu frontes līnijai ar 3D printeri tiek ražotas detaļas šiem droniem.

“Pirmie šo dronu uzbrukumi bija neveiksmīgi un domājām, ka tas ir neefektīvs ierocis, bet dronu operatori kļuva izveicīgāki. Vispirms viņi mērķēja pa stacionāriem objektiem, kā tranšejas un novērošanas posteņi, un pēc tam viņi sāka sekot militārajai tehnikai un iznīcināt to. Labs darbs, kas padarīts,” saka ukraiņu karavīrs.