VIDEO. Ietekmīgu Ņujorkas modes šovu apmeklējis pavisam maziņš “viesis” – prusaks…

Ņujorkas lielākais modes pasākums “Met Gala” vienviet sapulcēja veselu pulku slavenību, kas pēc labākajiem modes priekšrakstiem bija tērpušās greznos tērpos, taču visu uzmanība bija pievērsta kam citam. Uz sarkanā paklāja uzmirdzēja jauna zvaigzne – viens necils prusaks.

Sociālajos tīklos publicēti vairāki video no modes pasākuma, kuros redzams, kā viens prusaks dedzīgi skrien fotogrāfa Kevina Mazura virzienā. Tikmēr fotogrāfs ar savu kameru steidza iemūžināt pašu mazāko pasākuma viesi.

Sociālo tīklu lietotājus pārņēma sajūsma par šādu incidentu, taču viņu prieks bija īss. Pasākuma gaitā medijs “Variety” paziņoja, ka kāds ir saminis svaigi uzmirdzējušo zvaigzni…

Kevin Mazur poses with his photo of the cockroach at the #MetGala. https://t.co/OcPy5ckhQN pic.twitter.com/MFkFn8eyUk

— Variety (@Variety) May 2, 2023