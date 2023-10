VIDEO. Izraēlas armija uzbrukusi mērķiem Libānā, Hanuna gandrīz nolīdzināta līdz ar zemi

Izraēlas armija ar helikopteriem veikusi uzbrukumus mērķiem Libānā, pirmdien paziņojusi armija.

Armija arī paziņoja, ka Izraēlas karavīri nošāvuši vairākus bruņotus aizdomās turamos, kas šķērsojuši Izraēlas robežu no Libānas puses. Armija pirms tam paziņoja, ka meklē aizdomās turamos.

Izraēlas mediji ziņoja, notikusi arī apšaude.

“Hizbollah”, kuru atbalsta Irāna un kura rīcībā, domājams, ir desmitiem tūkstošiem raķešu, svētdien izšāva desmitiem raķešu no Libānas teritorijas pret Izraēlas ziemeļiem. Izraēla atbildēja ar dronu uzbrukumiem.

Kopš palestīniešu islāmistu grupējums “Hamas” sestdienas rītā uzsāka uzbrukumu Izraēlai, gājuši bojā aptuveni 800 izraēlieši, liecina dati, kurus pirmdien publicējusi Izraēlas valdība.

Vēl 2600 cilvēki uzbrukumos ir ievainoti.

Aptuveni 150 cilvēki sagrābti par ķīlniekiem nogādāti Gazas joslā, paziņoja Izraēlas valdības prese birojs. “Hamas” un grupējuma “Islāma džihāds” kaujinieki paziņojuši, ka sagrābuši vairāk nekā 130 ķīlniekus, kas nogādāti Gazas joslā. Viņu vidū ir gan militārpersonas, gan civilisti, tajā skaitā sievietes, bērni un gados veci cilvēki.

Uzbrukumos, kas sākās sestdienas rītā, bija iesaistīts aptuveni 1000 kaujinieku, televīzijas kanāla ABC raidījumā “This Week” pavēstījis ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens.

Tikmēr Izraēlas varasiestādes ziņo, ka līdz šim likvidēti 400 kaujinieku, bet vairāki desmiti saņemti gūstā.

Reaģējot uz palestīniešu kaujinieku uzbrukumiem Izraēlas armija devusi triecienus vairāk nekā 800 mērķiem Gazas joslā, un palestīniešu varasiestādes ziņo, ka izraēliešu uzlidojumos nogalināti vismaz 558 cilvēki. Vēl aptuveni 2400 ir ievainoti.

Par bojāgājušo skaitu Beir Hanunā ziņu pagaidām nav, taču tiek uzskatīts, ka vairums iedzīvotāju, kuru skaits sasniedz vairākus desmitus tūkstošus, vēl iepriekš ir aizbēguši.

The Israeli Air Force hit about 130 targets with dozens of planes in the last 3 hours. Main sites of attack: Beit Hanun, Sajaya, Furqan and Raml.#طوفان_الأقصى #طوفان_القدس #فلسطین #حماس #غزہ #Hamas #Palestine #Gaza pic.twitter.com/j9jpcKuhXa

— War Monitor 2 (@IkhtashamUllah) October 9, 2023