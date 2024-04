VIDEO. “Ja kāds ienīst, viņš ienīst, jo nesaprot!” Sieviete ar pasaulē garākajām kājām krīt interneta troļļu nežēlestībā Ieteikt







Sieviete ar pasaulē garākajām kājām atklāj, ka viņa regulāri krīt svešu cilvēku nežēlestībā, tāpat viņai grūtības sagādā apģērba iegāde un došanās uz randiņiem.

Mači Kurinai no Ostinas, Teksasas štatā, ASV, jau četrus gadus pēc kārtas pieder rekords par garākajām sieviešu kājām visā pasaulē. Viņas kājas ir 135 centimetrus garas.

Kopš video publicēšanas vietnē “TikTok”, viņa ir ieguvusi vēl lielāku ievērību un popularitāri, taču viņa bieži krīt interneta troļļu nežēlestībā. Jaunajai sievietei pat izteiktas piezīmes, ka viņa atgādinot tēlu no šausmu filmas, – taču Mači attrauc, ka viņai patīk būt unikālai, vēsta “DailyMail”.

“Ja kāds ienīst, viņš ienīst, jo nesaprot. Mani sauc arī par šausmu filmu varoni, piemēram, Slendermenu. Kopš pirmsskolas vecuma es vienmēr esmu bijis garāks par visiem. Es vienmēr esmu bijusi galvas tiesu garāka pār visiem. Bija viens gadījums, kad es spēlējos rotaļu laukumā. Es mācījos otrajā klasē, un kāds man jautāja, vai es esmu vidusskolniece, jo esmu tik gara. Tajā laikā es ienīdu savu augumu, jo tas bija vienīgais, ar ko bērni varēja vērsties pret mani. Bet vislabākā priekšrocība ir tāda, ka neviens nav tāds kā es. Es esmu unikāla,” saka Mači un piebilst, ka pašlaik viņai prātā nav domas par iepazīšanos ar vīriešiem.

“Pašlaik man nav nekādas intereses par iepazīšanos, taču visas reizes, kad esmu ar kādu tikusies, it īpaši ar vīriešiem, kuri ir ievērojami īsāki par mani, jutos ievērojami slikti – it kā viņiem būtu kauns no manis,” stāsta viņa.

Tāpat jaunajai sievietei grūtības sagādā piemērota apgērba iegāde.

“Drēbes atrast ir grūti. Pārsvarā iepērkos “American Tall”, lai gan arī viņiem nav nevienas garās bikses, kas man derētu. Man tās ir jāšūdina pēc pasūtījuma, kas maksā apmēram 250 ASV dolārus par vienu džinsu pāri. Es neesmu izgatavota no naudas, tāpēc man ir tikai divi džinsu pāri, kas man tiežām der,” skaidro Mači.