LA.LV kolāža (Ekrānuzņēmums no video; Pexels.com)

VIDEO. Ja kādu mīli, ļauj tam iet! Sieviete pasūta omāru 200 eiro vērtībā, lai palaistu to okeānā Ieteikt







Ir teiciens – ja kādu mīlat, jums jāļauj tam iet –, un, šķiet, ka kāda sieviete ir izvēlējusies dzīvot saskaņā ar šo moto. Tā bija omāra laimīgā diena, kad kāda restorāna apmeklētāja pasūtīja omāru par £175 (200 eiro), lai vēžveidīgo radījumu atbrīvotu, palaižot to atpakaļ okeānā, ziņo “Daily Mail“.

Šveiciešu tūriste bija pasūtījusi katalāņu omāru ar lingvīnu, pusdienojot elegantajā jūras velšu restorānā Gente di Mare, Golfo Aranci, Sardīnijā, Itālijā, kopā ar savu vīru.

Bet, kad dzīvais omārs tika nogādāts uz pāra galda, citi restorāna apmeklētāji nespēja noticēt savām acīm – tūriste to palaida ūdenī, pirms šefpavāri paguva to pagatavot.

Antonio Fasolino, restorāna līdzīpašnieks, kas tur atradās kopā ar savu brāli Džanluku, kurš arī bija šī dīvainā notikuma aculiecinieks, sacīja: “Sākumā man šķita, ka viņa joko. Tad es sapratu, ka dāma ir apņēmības pilna izdarīt labu darbu. Redzot viņas prieku un sajūsmu, arī es biju aizkustināts.”

Detalizēti atstāstot dīvainos notikumus, Antonio sacīja, ka atceras, ka omāru nosvēris. Tas svēra gandrīz divus kilogramus, un viņš pārim atklāja, ka cena ir 175 mārciņas (200 eiro). Pēc tam dzīvais omārs tika ievietots caurspīdīgā spainī un novietots blakus pāra galdam.

Taču tā vietā, lai siekalotos par gaidāmo maltīti, nepazīstamā sieviete jautāja, vai omārs nesavainosies, ja viņa to ielaidīs ūdenī no lielāka augstuma. Pēc tam, kad klātesošie apgalvoja, ka tā nebūs, viņa uzmanīgi ielaida to ūdenī caur metāla margām, kas atradās restorānā, kamēr viņas vīrs un vēl viena persona filmēja.

Tiklīdz omārs nokļuva ūdenī, tas laimīgi aizpeldēja pretī jaunatklātajai brīvībai.