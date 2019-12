Pasaules U-20 hokeja čempionātā Krievijas izlase ar 6:0 sagrāva Kanādas vienaudžus, bet skaļākais notikums risinājās jau pēc finālsvilpes.

Krievijas himnas laikā kanādiešu kapteinis Barets Heitons nenoņēma ķiveri. Krievi par šādu necieņas izrēķināšanu bija gatavi skarbākai sarunai, taču tiesneši uzreiz norādīja, ka jebkādai agresīvai rīcībai var sekot sankcijas. Tādējādi Krievijas izlases spēlētāji atsveicinoties paspieda roku visiem pretiniekiem, izņemot Heitonu.

Barrett Hayton didn't remove his helmet for the Russian anthem and Russia's players were not pleased about it 😬 pic.twitter.com/thv5tCj82F

— TSN (@TSN_Sports) December 28, 2019