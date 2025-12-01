Prezidenti jaunībā

FOTO. Vai spēsi kādu atpazīt? Publicētas līdz šim neredzētas Latvijas prezidentu jaunību dienu fotogrāfijas 0

LA.LV
14:13, 1. decembris 2025
Kokteilis Apbrīno

Instagram konts “Vintage Latvija” publicējis visai īpašu fotogrāfiju izlasi, kas uzreiz piesaista uzmanību. Tajā apkopoti Latvijas prezidentu jaunību dienu portreti – gan oriģinālie melnbaltie kadri, gan digitāli krāsotas versijas, kuras piešķir vēsturiskajām bildēm pavisam jaunu noskaņu.

Viedoklis
Krista Draveniece: Ne vīrs, ne Cipule jāzākā par traģisko notikumu Daugavā, patiesībā vainīgs kas pavisam cits 97
Pieci Latvijas ministri (kopš neatkarības atjaunošanas), kuri izpelnījušies vislielākās sabiedrības antipātijas. Pirmo uzminēsiet viegli!
Kokteilis
Trīs zodiaka zīmes, kas decembrī saņems īpaši “brangas” prēmijas
Lasīt citas ziņas

Galerija ļauj ieraudzīt, kā savulaik izskatījušies mūsu valsts vadītāji. Starp citu, kādreizējā Latvijas prezidente Vaira Vīķe-Freiberga 1. decembrī svin savu 88. dzimšanas dienu. Sveicam!

Iespējams, spēsi pats atpazīt prezidentus redzot viņu jaunību dienu fotogrāfijas, taču, ja neizdodas, lūk, mazs špikerītis:

CITI ŠOBRĪD LASA
NATO apsver būtiskas izmaiņas savā stratēģijā: izskan runas par preventīvu triecienu Krievijai
Kallasa: Ja Krievijas armija būs liela, ja tās militārais budžets būs tik liels, kāds tas ir pašlaik, viņi gribēs to atkal izmantot
TV24
Gastroenterologs: Galvenais, kas nepatīk aizkuņģa dziedzerim, ir alkohols

1. – 3. attēlā redzama Vaira Vīķe-Freiberga;

4. attēlā redzams Guntis Ulmanis;

5.-6. attēlā redzams Egils Levits;

7. attēlā – Raimonds Vējonis;

8. attēlā – Edgars Rinkēvičs;

9.-10. attēlā redzams Valdis Zatlers.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Man pat nevajag teikt, ko pasūtīšu!” Cilvēki nosauc vienu no galvenajiem iemesliem, kāpēc ar prieku dodas uz “Lido” Dzirnavu ielā
“Vai jūs varat man palīdzēt?” Sanda piedzīvojusi kuriozu situāciju veikalā “Lidl”, vērsdamās pie apsarga
Mājas
FOTO. Vislatvijas šīgada Pirmās adventes vainagu parāde: latviešiem nudien ir zelta rokas, jo daži ir īsti šedevri
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.