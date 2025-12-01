FOTO. Vai spēsi kādu atpazīt? Publicētas līdz šim neredzētas Latvijas prezidentu jaunību dienu fotogrāfijas 0
Instagram konts “Vintage Latvija” publicējis visai īpašu fotogrāfiju izlasi, kas uzreiz piesaista uzmanību. Tajā apkopoti Latvijas prezidentu jaunību dienu portreti – gan oriģinālie melnbaltie kadri, gan digitāli krāsotas versijas, kuras piešķir vēsturiskajām bildēm pavisam jaunu noskaņu.
Galerija ļauj ieraudzīt, kā savulaik izskatījušies mūsu valsts vadītāji. Starp citu, kādreizējā Latvijas prezidente Vaira Vīķe-Freiberga 1. decembrī svin savu 88. dzimšanas dienu. Sveicam!
Iespējams, spēsi pats atpazīt prezidentus redzot viņu jaunību dienu fotogrāfijas, taču, ja neizdodas, lūk, mazs špikerītis:
1. – 3. attēlā redzama Vaira Vīķe-Freiberga;
4. attēlā redzams Guntis Ulmanis;
5.-6. attēlā redzams Egils Levits;
7. attēlā – Raimonds Vējonis;
8. attēlā – Edgars Rinkēvičs;
9.-10. attēlā redzams Valdis Zatlers.