VIDEO. Kinopilsētā “Cinevilla” nofilmēts aizkustinošs video Austrijas ciemata noskaņās. Noskaties! Ieteikt







Banka “Erste Group” aicina iepazīt Ziemassvētku dziesmas “Klusa nakts” dzimšanu – vienkāršu dziesmu, kas vēl divus gadsimtus pēc tās pirmatskaņojuma nes aizkustinošu vēstījumu par cerību , ticību un saticību.

Reklāma Reklāma

Trīs minūšu garajā reklāmas rullītī skatītāji nokļūst nelielā, sniegotā Oberndorfas ciematā netālu no Zalcburgas, Austrijā – vietā, kas 1818. gada Ziemassvētkos bija ne tuvu nebija tik mājīga. Pēc Napoleona kara reģiona iedzīvotāji cieta no nabadzības un bada. Ciema priesteris Jozefs Mohrs vēlējās dot cilvēkiem cerību šajos tumšajos laikos un tamdēļ nolēma Ziemassvētku priekšvakarā nolasīt dzejoli, ko pats bija sarakstījis. Tajā pašā dienā mūziku komponēja vietējais mūzikas skolotājs Franz Xaver Gruber. Abi vīri kopā Ziemassvētku dievkalpojumā ģitāras pavadībā pirmo reizi pirmatskaņoja dziesmu “Klusa nakts” – tas bija unikāls notikums, kas tolaik baznīcās bija kas neredzēts! Šis vienkāršais žests mazā ciematiņa iedzīvotājiem deva cerību gada tumšākajā laikā.

Video rullītis mūs ved līdzi ceļojumā caur dažādiem gadsimtiem un ļuj ieskatīties nozīmīgākajos brīžos, kuros dziesmiņa “Klusa nakts” ir bijusi klātesoša: kāda Tiroles dziedātāju grupiņa 1822. gadā to izpildīja paša Austrijas imperatora Franča I priekšā. 1906. gadā “Klusa nakts” uz vijoles tika spēlēta Reginalda Fessendena (Reginald Fessenden ) pašā pirmajā radio izklaides raidījumā Amerikā. 1914. gadā šī dziesma radīja īsu, bet emocionāli spēcīgu pauzi cīņās Pirmā pasaules kara laikā – rietumu frontē vācu un angļu karavīri to esot par dziedājuši kopā! Šī Ziemassvētku dziesma bijusi pat kosmosā: 1973. gadā “Klusa nakts” tika pārraidīta kosmosa stacijas Skylab 4 apkalpei, kas tobrīd atradās orbītā. Dziesma viena – tā tulkota ne tikai dažādās pasaules valodās, bet arī cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem šī ir viena no populārākajām Ziemassvētku dziesmām!

Maigo skaņdarba toņu pavadībā, dažādās valodās, bankas „Erste Group” klips “Klusa nakts” atspoguļo sirsnīgus mirkļus, kuros šī vienkāršā dziesma sniedz cerību cilvēcei. Katrs stāsta fragments parāda, kā arī pati mazākā cerības liesmiņa var radīt pārmaiņas un iepriecināt cilvēkus dažādos dzīves posmos.

Aicinām visus ticēt sev un savam spēkam!

Klipa veidotāji:

Klients: Erste Group Bank AG

Radošā aģentūra: Jung von Matt DONAU (Vīne)

Producenti: Arts & Sciences (Londona)

Servisa producent: Grandma enterprise (Lietuva)

Režisori: Dž: Daniels un Šimons

VFX: Black Kite Studios (Londona)

Skaņu dizains: Factory Studios (Londona)

Mūzika: KO Music (Londona)

Filmēšanas vietas; Kinopilsētiņa „Cinevilla” un Rīga (Latvija)