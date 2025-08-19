Sedokovai būs jāierodas Latvijā – neierašanās gadījumā draud liels risks 0
Atsaucoties uz ārvalstu medijiem, dziedātājai Annai Sedokovai būs jāierodas Latvijā. Par to “Telegram” kanālu RT informēja basketbolista Jāņa Timmas ģimenes advokāte Margarita Gavrilova.
Pēc advokātes paustā, Sedokovai tuvākajā laikā nāksies doties uz Latviju un atbildēt uz izmeklētāju jautājumiem klātienē. Vēl vairāk – neierašanās gadījumā dziedātājai varētu būt liegts ieceļot Eiropas Savienībā, pauda Gavrilova.
Nav noslēpums, ka Timmas ģimene vaino bijušo sievu basketbolista novešanā līdz pašnāvībai. Tiesā pret Sedokovu ir iesniegtas divas prasības.
Advokāte Gavrilova minēja, ka starp Annu un Jāni tika noslēgts laulības līgums “absolūti nepieņemamā veidā”, ko viņa radinieki arī plāno apstrīdēt.
“Telegram” kanālā advokāte min: “Es jums nolasīšu tikai vienu no tā punktiem: “Visa manta, kas izņemta no civilās apgrozības, tostarp nekustamais īpašums, kas iegūts pirms laulības, laulības laikā un pēc tās, pieder Sedokovai.””