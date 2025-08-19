#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: LETA

“Ņemot vērā manu slimību…” Eksprezidents Guntis Ulmanis atklāti stāsta par veselības problēmām ģimenē 0

15:45, 19. augusts 2025
Straujiem soļiem tuvojas 2025. gada Eiropas čempionāts basketbolā (EuroBasket 2025). Latvijas izlase aizvadītajā nedēļā pulcēja brangu pulku ar līdzjutējiem “Xiaomi Arēnā”, aizvadot pārbaudes spēles ar Lietuvas un Slovēnijas valstsvienībām. Par spīti dažādām veselības problēmām, eksprezidents Guntis Ulmanis arī bija ieradies pavērot mūsu izlasi pirms lielā notikuma.

“Ņemot vērā manu slimību…” Eksprezidents Guntis Ulmanis atklāti stāsta par veselības problēmām ģimenē
Kā noskaidroja žurnāls “Privātā Dzīve”, Ulmanim, kuram pēc pāris nedēļām paliks 86 gadi, iziešana sabiedrībā ir īpašs brīdis. “Es par dzīvi nesūdzos! Kad saule lec, garastāvoklis labs, kad riet – mazliet bēdīgāks.”

Uz basketbola spēli eksprezidents bija ieradies bez sievas Ainas, kas labu laiku nekur nav redzēta.

Uz žurnālistu jautājumu, kā viņai klājas, Ulmanis atbildēja: “Nu, slimojam, slimojam! Es jau arī nekāds veselais neesmu.”

Bijušais Valsts prezidents pārvietojas ar brangu ozolkoka spieķi, ko viņam darinājis kāds Latvijas meistars. Žurnālam “Privātā Dzīve” Ulmanis sacīja: “Ļoti labs spieķis. Ņemot vērā manu slimību, tas man ļoti palīdz. Ar to vismaz varu kaut kur nokļūt.”

