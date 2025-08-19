Vai spējat viņus atpazīt? Lauris Reiniks pārsteidz ar sirsnīgu video no bērnības 0
Lauris Reiniks savus sekotājus “Instagram” un “Facebook” pārsteidzis un iepriecinājis ar īpašu atmiņu no bērnības – viņš publicējis video no 1991. gada, kurā redzams dziedam kopā ar žurnālisti Inesi Supi.
“Mēs ar @inese_supe un grupu “Auri” sūtam sveicienus visām Melānijām vārda dienā un visiem, kas mānās. Priekā no tālā 1991.gada Liepājas dzintarā,” komentēja Reiniks, publicējot video, kurā kopā ar Inesi Supi viņš izpilda Alda Altmaņa dziesmu ar Valda Pavlovska dzeju “Melānija”. Tā stāsta par melu zemi “Melāniju”, kurā visi meloja.
Sirsnīgais ieraksts ļauj ielūkoties, kā bērnībā izskatījās šodien sabiedrībā labi zināmās personības. Vai spējat maz atpazīt?
Kā lasāms komentāru sadaļā, Reinika tā laika frizūra jau vien ir ko vērta!
Inese Supe ierakstu komentēja ar vārdiem: “Āāāā! Šīs ir brīnišķīgas atmiņas!”