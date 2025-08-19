#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: LETA/ Ekrānuzņēmums no “Instagram”

Vai spējat viņus atpazīt? Lauris Reiniks pārsteidz ar sirsnīgu video no bērnības 0

kokteilis.lv
21:04, 19. augusts 2025
Kokteilis Apbrīno

Lauris Reiniks savus sekotājus “Instagram” un “Facebook” pārsteidzis un iepriecinājis ar īpašu atmiņu no bērnības – viņš publicējis video no 1991. gada, kurā redzams dziedam kopā ar žurnālisti Inesi Supi.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Spļāviens sejā Krievijai: Alla Pugačova negaidīti pārsteidz savus fanus
Pagājušajā naktī pie slimnīcas durvīm pusnaktī atstāj džemperī ievīstītu jaundzimušo: mediķi ko tādu 30 gadu laikā piedzīvo pirmo reizi 10
Kokteilis
“Ņemot vērā manu slimību…” Eksprezidents Guntis Ulmanis atklāti stāsta par veselības problēmām ģimenē
Lasīt citas ziņas

“Mēs ar @inese_supe un grupu “Auri” sūtam sveicienus visām Melānijām vārda dienā un visiem, kas mānās. Priekā no tālā 1991.gada Liepājas dzintarā,” komentēja Reiniks, publicējot video, kurā kopā ar Inesi Supi viņš izpilda Alda Altmaņa dziesmu ar Valda Pavlovska dzeju “Melānija”. Tā stāsta par melu zemi “Melāniju”, kurā visi meloja.

Sirsnīgais ieraksts ļauj ielūkoties, kā bērnībā izskatījās šodien sabiedrībā labi zināmās personības. Vai spējat maz atpazīt?

CITI ŠOBRĪD LASA
Laima slimība kļūst arvien izplatītāka. Taču tās simptomus ne vienmēr ir viegli pamanīt
Tramps paliks aiz durvīm? Putins pēdējās sarunas laikā ar ASV prezidentu uzstāja uz kādu prasību
Cilvēkiem, kuri slepeni cīnās ar finansiālām grūtībām, parasti mājās trūkst šo 11 lietu

Kā lasāms komentāru sadaļā, Reinika tā laika frizūra jau vien ir ko vērta!

Inese Supe ierakstu komentēja ar vārdiem: “Āāāā! Šīs ir brīnišķīgas atmiņas!”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
“Kas traucē to izbūvēt Jūrmalā?” Lauris Reiniks uzdod jautājumu, par ko daudzi klusībā domā
“Ārsts operācijas laikā rada iespēju…” Inesei Supei aizvadīta svarīga operācija, viņa dalās sajūtās
RAKSTA REDAKTORS
“Izmeklēšanas laikā ārsts pieskārās manai padusei un sastinga..” Inese Supe dalās ar pārdzīvoto, otro reizi saņemot vēža diagnozi
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.