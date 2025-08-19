Latvieši tiešām tik bagāti? Post Malone koncerta biļešu cena pārsteidz fanus – to taču neviens nevar atļauties 14
Uz Lietuvu brauc arvien lielākas mūzikas zvaigznes, kuru koncertus pameklē ne mazums latviešu. Ar lielo zvaigžņu parādi pieaug arī koncertu biļešu cenas. Vēl viens pierādījums tam ir Post Malone, kurš 21. augustā uzstāsies Kauņas Darius un Girėnas stadionā. Ir biļetes, par kurām tiek prasīti pat 650,70 eiro, raksta Lrytas.lt.
Ar Lrytas redakciju sazinājās lasītāja Laura, kura bija plānojusi apmeklēt koncertu, taču, meklējot biļetes, ieraudzīja cenas, kas viņu pārsteidza, sasniedzot nedaudz vairāk par 600 eiro.
Biļetes pārdošanā ir kopš februāra otrās puses, taču lētākās jau sen ir izpārdotas. Pašlaik zemākā biļešu cena sākas no 90,70 eiro, savukārt dārgākās tiek piedāvātas par 405,70 eiro.
Kad lasītāji sazinājās ar mums pagājušajā nedēļā, tika atzīmēts, ka biļetes par 650,70 eiro joprojām ir pieejamas, taču tagad, nedēļu pirms pasākuma, biļetes par šādām cenām vairs nepastāv.
Kā apgalvo koncerta organizatori, VIP paketes uz nenoteiktu laiku ir izņemtas no pārdošanas – viņi vēlas saskaitīt un novērtēt, cik to vēl ir palicis.
Kā norāda Pauļus Butēns, Live Nation Lietuva pārstāvis, kas organizē koncertus Lietuvā, “VIP paketes sniedz papildu priekšrocības, piemēram, agrīnu ieeju vai dāvanu komplektu, taču tā nav pilnībā atsevišķa pasākuma norises vieta no citiem skatītājiem, izņemot fanu zonas robežas.”