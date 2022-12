VIDEO. Krievijas armijai esot pie Bahmutas robežām, brīvprātīgie pūlas evakuēt pilsētas iedzīvotājus Ieteikt







Izmantojot visas savas pārliecināšanas spējas, ukraiņu brīvprātīgie cenšas pierunāt Bahmutas iedzīvotājus evakuēties no pilsētas, kas ir galvenā pilsēta austrumu frontē karā ar Krieviju. Taču daudzi atsakās pamest savas mājas, neskatoties uz zemajām temperatūrām, elektrības vai ūdens padeves trūkumu un Krievijas spēku tuvošanos.

“Es vēlos, lai man būtu gaļas konservi. Bet gaļas nav. Ir auksts. Mēs meklējām vietu, kur dzīvoklī ievietot plīti, bet tai nav vietas. Bet mēs pārdzīvosim ziemu. Viss, ko es vēlos, ir miers. Mēs esam daudz lūguši,” sarunā ar “Radio Free Europe/Radio Liberty” pastāsta Alla.

“No šīs ēkas mums bija jāevakuē sieviete. Tas ir mūsu trešais mēģinājums, bet viņa nav mājās. Bet es domāju, ka mēs pārliecinājām to veco vīru evakuēties pirmdien. Viņš ir noraizējies, jo viņam nav kur iet. Man šķiet, ka es viņu pārliecināju. Uz kastītes uzrakstīju savu telefona numuru, lai viņš var man piezvanīt,” sarunā ar korenspondentu norāda brīvprātīgā Olha Danilova.

Sirmais kungs bija satraukts, ka pēc evakucācijas cilvēki tiek pamesti Kramatorskā. Olha nomierina un skaidro, ka tā nenotiek: “Ja viņi nevar atrast pajumti, es viņus vedu pie sevis vai pie draugiem vai citiem brīvprātīgajiem, līdz atrodam viņiem patvērumu. Mēs dodam viņiem pārtiku un drēbes. Ja notiek elektrības padeves pārtraukums, ir uzlādes punkti.”

Video turpinājumā 12 gadus vecais Volodimirs pastāsta par savu ikdienu Bahmutā. “Es visas dienas pavadu mājās un vakarā ejam lejā uz pagrabu, lai tur pārlaistu nakti. Mājās ir auksti.” Volodimirs norāda, ka apšaudes notiek regulēti un visi viņa draugi ir atstājuši pilsētu.

“Strādājam, cik varam, bet pilsētu nepametam. Mēs palīdzam cilvēkiem evakuēties ar ātro palīdzību. Pilsētā ir palikuši aptuveni 10 000 civiliedzīvotāju. Civilās teritorijas tiek pastāvīgi apšaudītas ar mīnmetējiem, tankiem, raķešu sistēmām, piemēram, Grad un Uragan. Saskaņā ar ziņojumiem ienaidnieks atrodas mazāk nekā 5 kilometru attālumā no pilsētas centra,” stāsta Bahmutas ugunsdzēsējs Viktors Miroņenko.

Ugunsdzēsējs tic, ka Bahmuta spēs noturēties: “Mums jāvar. Nav bijusi pavēle atstāt pilsētu. Mums ir jāpalīdz cilvēkiem, kuri joprojām atrodas pilsētā. Mēs šeit esam vajadzīgi.”

Video noslēgumā viens no brīvprātīgajiem pastāsta, ka pats ir polis, bet atbraucis no Skotijas: “Mēs evakuējam cilvēkus un atvedam humāno palīdzību. Es esmu tikai tulks. Mūsu šoferis ir no Jaunzēlandes, tāpēc krieviski nerunā. Viņam vajag tulku. Tas ir mans darbs.”