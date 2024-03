Sociālajā medijā “X” publicēta informācija, ka Krievijas policija vēlēšanu iecirknī ir aizturējusi vīrieti, kurš apgalvojis, ka balsos par jebkuru citu, izņemot Vladimiru Putinu.

Publicētā video komentētāji neizrāda izbrīnu par notiekošo: “Staļinisms ir atgriezies Krievijā.”

Vēl kāds komentētājs pauž neizpratni, kāpēc vispār šādas “vēlēšanas” tiek rīkotas?

Jau iepriekš ziņots, ka sākoties Krievijas prezidenta “vēlēšanām” balsošanas iecirkņos notikuši neskaitāmi incidenti. Maskavā vēlēšanu iecirknī Altufjevas šosejā kāda jauna sieviete ielējusi balsošanas urnā briljantzaļo šķīdumu, vēsta izdevums “Baza”.

Zaļas krāsas šķidrums ieliets vēlēšanu urnās arī divos vēlēšanu iecirkņos Borisogļebskā, Voroņežas apgabalā, pavēstīja reģiona administrācija.

Russian police arresting a man at a polling station who said he will vote for anyone but Putin

— Visegrád 24 (@visegrad24) March 15, 2024