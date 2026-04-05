VIDEO. Latviešu mūziķis Vairis Nartišs pārsteidzis skatītājus leģendārajā "Britain's Got Talent" šovā
Latviešu trombonists un performanču mākslinieks Vairis Nartišs ir parādījies vienā no jaunākajām pasaulē populārā šova “Britain’s Got Talent” epizodēm. Viņš ir kļuvis par pirmo latvieti, kurš dzīvo Latvijā un ir uzkāpis uz šī šova skatuves.
Dalībai šovā tika saņemti vairāk nekā 100 000 pieteikumu, un Nartišs tika izvēlēts producentu atlasē, bez dalības tradicionālajā kastinga procesā.
Komentējot savu dalību, Nartišs uzsver, ka viņa mērķis nav tikai uzstāšanās vai rezultāts: “Mana misija ir iedvesmot jauniešus spēlēt pūšaminstrumentus. Ar klasisku pieeju to panākt ir grūti, tāpēc es izvēlos savu ceļu – caur humoru, pārsteigumu un negaidītiem risinājumiem.”
Viņš atzīst, ka žūrijas vērtējums – viens “Jā” un trīs “Nē” – sākotnēji radījis vilšanos, taču tas bijis tikai īslaicīgi: “Es apzinos savu neparasto pieeju un ceļu. Ja pēc šī kaut trīs jaunieši Latvijā sāks spēlēt pūšaminstrumentus, tad man būs trīs ‘Jā’ Latvijā. Ja tie būs simts – tad man būs simts ‘Jā’, un tas man ir pats svarīgākais.”
Vērtējot savu priekšnesumu televīzijā, Nartišs arī norāda uz TV montāžas specifiku: “Uzstāšanos esmu noskatījies vairākas reizes, un joprojām cenšos saprast, kā tas ir samontēts, kāda ir skaņdarba forma. Tas viss skan pavisam citādi nekā realitātē.”
Neskatoties uz to, viņš uzsver, ka pati iespēja piedalīties šovā ir būtiska atzinība: “Fakts, ka no vairāk nekā 100 000 pieteikumu es tiku izvēlēts dalībai bez kastinga, ir ļoti nozīmīgs. Tas nozīmē, ka BGT šova formātā manā idejā tika saskatīts potenciāls.”