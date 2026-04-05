“Man nav iespējas zināt, kur viņš ir,” Artuss Kaimiņš publicē emocionālu vēstījumu savam dēlam Kaupo 0
Lieldienas parasti ir ģimenes tuvības, siltuma un kopā būšanas laiks. Taču ne visiem šis laiks paiet vienādi. Dažiem tie ir arī pārdomu, ilgu un cerību pilni. Ar ļoti personisku vēstījumu šajos svētkos sociālajos tīklos dalījies kādreizējais Saeimas deputāts Artuss Kaimiņš.
Artuss soctīklā raksta: “Priecīgas un gaišas Lieldienas! Šajos svētkos mana sirds un domas ir pie mana dēla Kaupo. Lai viņam ir priecīgi, krāsaini un brīnumu pilni svētki. Šajos svētkos man nav iespējas zināt, kur viņš ir un kā tos pavada, taču domās es esmu kopā ar viņu.
Mīļais dēls, tētis vienmēr par Tevi domā un vienmēr Tevi gaida. Kad būsim kopā, mums būs arī savi svētki -gan Tava piektā dzimšanas diena, gan Lieldienu Zaķa dārzā sanestie pārsteigumi. Lai visiem mierīgi un gaiši svētki.”
— Artuss Kaimins (@artuss) April 5, 2026
— Artuss Kaimins (@artuss) April 5, 2026
Atgādināsim, ka 2021. gadā Artuss Kaimiņš un aktrise Dārta Daneviča kļuva par vecākiem dēlam Kaupo. Taču 2022. gadā pāris šķīrās. Kā toreiz sociālajos tīklos vēstīja Dārta: “Artuss paņēma dēlu, aizbrauca un atsakās izpaust, kā viņus var sasniegt. Kad satraucos un atkārtoti jautāju, saņemu uzbraucienu, ka esmu agresīva. Vai tas ir normāli? Ko jūs darītu šādā situācijā? Un, visbeidzot, vai cilvēks, kas vada Cilvēktiesību komisiju, vispār pārzina cilvēktiesības?”
Vēlāk par konfliktu ģimenē ar savu versiju dalījās arī Artuss, rakstot: “Man ir jākliedē publiski izskanējusī informācija – jā, mēs ar Dārtu dzīvojam atsevišķi un šobrīd esam noslēguši savstarpēji parakstītu vienošanos par manām satikšanās iespējām ar dēlu.
Absolūti nesaprotu šādus Dārtas tvīta motīvus, jo Dārta zina, ka mēs ar dēlu atrodamies manā deklarētajā dzīvesvietā. Dēlu paņēmu šodien ap 17:30 no Dārtas. Saskaņā ar mūsu vienošanos – dēls pie manis ir līdz trešdienas rītam.
Es mūsu privāto dzīvi neesmu tendēts publiski komentēt, tomēr diemžēl šobrīd esmu spiests to darīt, lai kliedētu aplami radīto iespaidu. Diemžēl mūsu puika ir vislielākais zaudētājs šajā nevajadzīgajā publicitātē.”