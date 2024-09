Libānā trešdien eksplodējot rācijām, dzīvību zaudējuši 14 cilvēki, bet vairāk nekā 450 ievainoti, pavēstīja Libānas Veselības ministrija. “Jaunā rāciju sprādzienu vilnī nogalināti 14 cilvēki un vairāk nekā 450 ievainoti,” teikts ministrijas paziņojumā.

Libānas oficiālā ziņu aģentūra NNA vēsta, ka sprādzieni notikuši rajonos, kur ir spēcīgas pozīcijas šiītu kustībai “Hizbollah”. Savukārt ar “Hizbollah” saistītais telekanāls “Al Manar” ziņo, ka rācijas sprāgušas daudzos Libānas apvidos.

Beirūtā šodien atkal eksplodēja arī peidžeri, kā arī radio uztvērēji, kas pieder grupējuma “Hizbollah” dalībniekiem. Kā ziņo Reuters, “Hizbollah” iegādājās rācijas pirms pieciem mēnešiem, aptuveni tajā pašā laikā, kad peidžerus, ziņo aģentūras avots drošības jomā. “Hizbollah” kontrolētie masu mediji ziņo, ka eksplodēja dažādas elektroniskās ierīces, gadžeti, elektronika uz motocikliem, automašīnām un daudz kas cits. TV kanāli vēstī, uzsprāga arī atsevišķi klēpjdatori un viedtālruņi, šī informācija gan vēl nav oficiāli apstiprināta.

Rācijas, kas eksplodēja visā Libānā, bija no jaunas Japānas kompānijas ICOM partijas – icom v82 modelis. Iepriekš tie bija aprīkoti ar sprāgstvielām tāpat kā peidžeri.

Everything is exploding in Lebanon—cars, solar power systems, car’s batteries , even employee fingerprint attendance machines. #LebanonExplosion #HEZBOLLAH pic.twitter.com/GId1mBasij

Sakaru ierīču sprādzienu vilnis Libānā tika pieredzēts arī vakar. Libānā otrdien vienlaicīgi sprāgstot vairākiem simtiem peidžeru, dzīvību zaudējuši 12 cilvēki, arī divi bērni un četri mediķi, trešdien pavēstīja Libānas veselības ministrs Firass Abiads. Ievainoti 2750 līdz 2800 cilvēku, sacīja ministrs.

Taivānas uzņēmums “Gold Apollo” trešdien paziņoja, ka piešķīris savu zīmolu peidžeriem, kas tagad eksplodējuši Libānā, taču tos ražojis Budapeštā reģistrēts uzņēmums. ASV laikraksts “New York Times” iepriekš ziņoja, ka peidžeri bija pasūtīti Taivānas ražotājam “Gold Apollo”, bet pirms nonākšanas Libānā bija aprīkoti ar sprāgstvielām.

Ungārijas valdības pārstāvis sakariem ar presi Zoltāns Kovāčs trešdien paziņoja, ka uzņēmumam, kas ir saistīts ar Libānā otrdien sprāgušajiem vairākiem simtiem peidžeru, nav ražotnes Ungārijā un šie peidžeri nekad Ungārijas teritorijā nav bijuši. “Varasiestādes apstiprinājušas, ka attiecīgais uzņēmums ir tirdzniecības starpnieks, kam Ungārijā nav ražošanas vai darbības vietas,” platformā “X” pauda amatpersona. “Minētās ierīces nekad nav bijušas Ungārijā,” norādīja Kovāčs, piebilstot, ka šī lieta “nerada valsts drošības risku”.

“Hizbollah” notikušajā vaino Izraēlu un draud atriebties.

#BREAKING: Hundreds of fresh explosions being reported across Lebanon, 24 hours after over 4000 pagers exploded killing 12 and injuring over 3000 Hezbollah terrorists. Fresh explosions are now taking place in hand-held Walkie-Talkie VHF sets used by Hezbollah terrorists. pic.twitter.com/oVLpMLcIxD

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) September 18, 2024