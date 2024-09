Migrantus pēc aizturēšanas pavada Serbijas robežpolicists; Maķedonija, netālu no Presevo Foto. Scanpix/REUTERS/Marko Djurica

Sīrija. Speciālisti vērtē, vai tā ir pietiekami droša noziedzīgo imigrantu deportācijai no Eiropas?







Vācijā notiek diskusijas par to bēgļu deportēšanu uz Sīriju, kuri ir izdarījuši noziedzīgus nodarījumus. Bet vai Sīrija kā valsts ir pietiekami droša? Ekspertiem ir šaubas, par to plašāk runā izdevums Deutsche Welle. Sīrijas noziedznieku nosūtīšanai atpakaļ uz savu dzimteni, jā vai nē? Debates par to Vācijā atkal uzliesmojušas pēc džihādistu uzbrukuma ar nazi, ko Vācijas rietumu pilsētā Solingenā izdarījis kāds sīriešu izcelsmes vīrietis, un daļēji labējā ekstrēmistu “Alternatīva Vācijai” (AfD) triumfa vēlēšanās.

Sīrija šobrīd ir sadalīta četrās dažādās teritorijās. Lielāko daļu valsts — aptuveni 60% — kontrolē prezidenta Bašara al Asada režīms. Neliels stūrītis ziemeļrietumos atrodas radikālā islāmistu grupējuma Hayat Tahrir al-Sham kontrolē. Uz ziemeļiem no tās Turcijai ir divi stūri, kas tieši robežojas ar tās kontrolē esošo teritoriju. Savukārt ziemeļaustrumus pārsvarā pārvalda kurdu spēki.

Neviens no šiem četriem reģioniem nepiedāvā drošību, uzsver politologs Andrē Banks no Vācijas Globālo un apgabalu pētījumu institūta (GIGA). “Manuprāt, pašlaik ir jāaizliedz deportācijas uz visiem četriem valsts reģioniem,” DW sacīja Banks.

“Viens no represīvākajiem režīmiem pasaulē”

Asada kontrolētajā valsts daļā dzīvo aptuveni 9,6 miljoni cilvēku, vēsta pētījums. Asada režīms ir “viens no represīvākajiem režīmiem pasaulē”, tas turpina plašā mērogā praktizēt cilvēku pazušanu, militāras tiesas un spīdzināšanu. Režīms arī atsakās sniegt informāciju par vairāk nekā 125 000 ieslodzīto likteņiem.

Ir zināmi gadījumi, kad no Libānas deportēti sīrieši, kuri pēc Sīrijas robežas šķērsošanas pazuda bez vēsts, intervijā DW saka Tuvo Austrumu eksperts un politikas konsultants Kārstens Vīlands. “Viņus, iespējams, arestēja kāds no slepenajiem dienestiem un, iespējams, spīdzināja vai pat nogalināja. Ir dokumentēta vesela virkne bezvēsts pazudušo lietu.”

Fakts, ka daudzi bēgļi dod priekšroku dzīvot nožēlojamos apstākļos nometnēs Libānā vai Jordānijā, nevis atgriezties mājās, liecina par to, ko viņi sagaida, ja viņi atgriezīsies: