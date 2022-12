Dziedātāja Rūta Dūduma-Ķirse. Publicitātes foto

VIDEO. “Man vispār nav nekādas pretenzijas pret lietotiem apģērbiem” – dziedātāja Rūta Dūduma-Ķirse atklāj savu iepirkšanos pieredzi Ieteikt







Dziedātāja Rūtai Dūdumai-Ķirsei ir svarīgi, kādas pēdas atstāj pēc sevis. Tāpēc viņa bieži iepērkas lietoto apģērbu veikalos. Ar TV personību Kristīni Garklāvu viņa tiekas veikalā “Otrā elpa”.

Rūta stāsta, ka viņai ir tāds triks, kā pareizi izvēlēties šādu apģērbu – jāatbrīvo stanga, un tad pa vienam uzmanīgi jāpēta un jāskatās. Jo, kad viss ir “čupā”, neko nevar ieraudzīt.

Dziedātāja teic, ka īpaši ārpus Rīgas šādos veikaliņos bieži vien var atrast “pērles”: “No simts apaviem vai simts somām ir viena, kas tieši tevi gaida!”.

Kristīne interesējas, kādēļ Rūta apmeklē šādu veikalus – vai tāpēc, ka tajos patiesi var atrast tās “pērles” vai tomēr ir vēl kaut kas?

“Laikam vairāk par to “pērli”. Man vispār nav nekādas pretenzijas pret lietotiem apģērbiem. Tas ir tāpat kā lietota mašīna – ja tu to pārdod, un tai viss ir kārtībā. Tāpat arī tā drēbe – ne tu redzi, ka tā ir lietota, ne tā ir saplēsta, ne bezkrāsaina. Kāpēc, lai tu to nenopirktu, neatnestu mājās, neizmazgātu un nevalkātu? Un neviens jau nevar pateikt, kur es esmu pirkusi šo jaku, bikses vai somu! Es šādā veikalā atradu vislabākās džinsenes , kādas man jebkad ir bijušas. Un es viņas nopirku pa 2 eiro,” – pieredzē dalās Rūta.

Vairāk skaties šajā video: