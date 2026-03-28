VIDEO. “Mantiņa” pēkšņi sakustas… Pasažieri pārsteidz atklājums Austrālijas lidostā 0
Kādā Austrālijas lidostas veikalā piedzīvots visai neparasts brīdis – pircējs ar izbrīnu atklājis, ka viena no plauktā novietotajām “mīkstajām rotaļlietām” patiesībā ir dzīvs dzīvnieks.
Video redzams, kā no rotaļlietu plaukta uzmanīgi lūkojas oposums, kas ērti iekārtojies starp citiem plīša dzīvniekiem. Dzīvnieks bija iemitinājies starp rotaļlietām, kas attēlo Austrālijai raksturīgus dzīvniekus, tāpēc citi pircēji nemaz nemanīja, ka viens no tiem ik pa brīdim pakustas.
Notikums fiksēts Hobārtas lidostā, kur oposums bija iekļuvis veikala telpās. Nav zināms, kā dzīvnieks tur nonācis un cik ilgi tas tur uzturējies.
Kā ziņots, maz ticams, ka tas bijis joks, jo, lai iekļūtu drošības zonā, dzīvniekam būtu jāiziet lidostas pārbaudes.
Lidostas darbinieki pēc paziņojuma saņemšanas ātri reaģēja – tika nodrošināts, ka dzīvnieks un pasažieri ir drošībā, un oposums bez traumām nogādāts ārpus termināļa.