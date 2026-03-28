"Mantiņa" pēkšņi sakustas… Pasažieri pārsteidz atklājums Austrālijas lidostā

22:14, 28. marts 2026
Ziņas Ārzemēs

Kādā Austrālijas lidostas veikalā piedzīvots visai neparasts brīdis – pircējs ar izbrīnu atklājis, ka viena no plauktā novietotajām “mīkstajām rotaļlietām” patiesībā ir dzīvs dzīvnieks.

TESTS. Saliec kopā pirkstus, un mēs atklāsim kādu tavas personības noslēpumu
7 pārtikas produkti, kas var veicināt vēža attīstību – daļa no tiem garšo mums daudziem
FOTO. Mežā, nomaskēts ar kokiem, atrasts Siguldā nozagtais BMW 33
Video redzams, kā no rotaļlietu plaukta uzmanīgi lūkojas oposums, kas ērti iekārtojies starp citiem plīša dzīvniekiem. Dzīvnieks bija iemitinājies starp rotaļlietām, kas attēlo Austrālijai raksturīgus dzīvniekus, tāpēc citi pircēji nemaz nemanīja, ka viens no tiem ik pa brīdim pakustas.

Notikums fiksēts Hobārtas lidostā, kur oposums bija iekļuvis veikala telpās. Nav zināms, kā dzīvnieks tur nonācis un cik ilgi tas tur uzturējies.

“Viņi katru dienu pelna ar to naudu,” Zelenskis asi kritizē mēģinājumus atcelt sankcijas pret Krieviju
Zinātnieki nosauc vismazāk kaitīgo alkohola veidu, taču ir viens svarīgs nosacījums
Tas varēja beigties pavisam bēdīgi: Parīzē policija novērš mēģinājumu uzspridzināt bumbu

Kā ziņots, maz ticams, ka tas bijis joks, jo, lai iekļūtu drošības zonā, dzīvniekam būtu jāiziet lidostas pārbaudes.

Lidostas darbinieki pēc paziņojuma saņemšanas ātri reaģēja – tika nodrošināts, ka dzīvnieks un pasažieri ir drošībā, un oposums bez traumām nogādāts ārpus termināļa.

Izvēlies savu sēdvietu uzmanīgi! Stjuarte atklāj, kurās vietās lidmašīnā nav ieteicams sēdēt
Šo apģērba gabalu nekad nevajadzētu vilkt lidojuma laikā – stjuarte atklāj ceļotāju lielāko kļūdu
Jūs domājat, ka stjuartes tikai smaida? Patiesībā viņas jūs rūpīgi vēro
