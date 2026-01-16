Jūs domājat, ka stjuartes tikai smaida? Patiesībā viņas jūs rūpīgi vēro 0
Lielākā daļa pasažieru ir pārliecināti, ka stjuartes, sagaidot pie lidmašīnas durvīm, vienkārši smaida un norāda virzienu uz sēdvietu. Taču patiesībā šajās dažās sekundēs notiek daudz vairāk, nekā varētu šķist. Kamēr jūs sakāt “labdien” un meklējat savu vietu, apkalpe jau veic ātru, bet ļoti svarīgu pasažieru izvērtējumu.
Lidojumi tiek uzskatīti par potenciāli riskantiem ne tikai augstuma un ilguma dēļ. Stjuartu galvenais pienākums ir nodrošināt drošību uz klāja, un šis darbs sākas jau brīdī, kad pasažieri kāpj lidmašīnā.
Balstoties uz diskusijām vietnē “Quora” un pieredzējušu stjuartu komentāriem, kļūst skaidrs, ka apkalpe pasažierus rūpīgi vēro nevis ziņkārības dēļ, bet tāpēc, lai savlaicīgi pamanītu iespējamos riskus.
Viņi pārbauda, vai neesat alkohola reibumā
Iekāpšanas biļetes pieprasīšana nav tikai formalitāte. Pasažiera runas veids, acu skatiens, reakcija uz sveicienu un kustību koordinācija var palīdzēt noteikt, vai viņš ir lietojis alkoholu.
Stjuartes ar ilggadēju pieredzi atzīst, ka apreibuši pasažieri rada paaugstinātu risku, jo ārkārtas situācijā viņi var nespēt adekvāti rīkoties. Šādos gadījumos pasažieri var pat netikt ielaisti lidmašīnā.