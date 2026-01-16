Ilustratīvs attēls.
Ilustratīvs attēls.
Foto no Pixabay.com

Jūs domājat, ka stjuartes tikai smaida? Patiesībā viņas jūs rūpīgi vēro 0

LA.LV
21:25, 16. janvāris 2026
Stāsti Izpēte

Lielākā daļa pasažieru ir pārliecināti, ka stjuartes, sagaidot pie lidmašīnas durvīm, vienkārši smaida un norāda virzienu uz sēdvietu. Taču patiesībā šajās dažās sekundēs notiek daudz vairāk, nekā varētu šķist. Kamēr jūs sakāt “labdien” un meklējat savu vietu, apkalpe jau veic ātru, bet ļoti svarīgu pasažieru izvērtējumu.

Drīz Ukrainā iestāsies miers un Putins pazudīs: ukraiņu astrologs nosauc kurā mēnesī šogad viss mainīsies
Vai zināji, ka ir pārtikas produkti, kurus absolūti nevajadzētu uzglabāt ledusskapī? Par dažiem no tiem jūs būsiet pārsteigti
Ķīna pilnībā pārtrauc elektroenerģijas iegādes no Krievijas – iemesls var pārsteigt
Lasīt citas ziņas

Lidojumi tiek uzskatīti par potenciāli riskantiem ne tikai augstuma un ilguma dēļ. Stjuartu galvenais pienākums ir nodrošināt drošību uz klāja, un šis darbs sākas jau brīdī, kad pasažieri kāpj lidmašīnā.

Balstoties uz diskusijām vietnē “Quora” un pieredzējušu stjuartu komentāriem, kļūst skaidrs, ka apkalpe pasažierus rūpīgi vēro nevis ziņkārības dēļ, bet tāpēc, lai savlaicīgi pamanītu iespējamos riskus.

CITI ŠOBRĪD LASA
Tramps draud: tas notiks ar tiem, kuri neatbalstīs viņa ieceri Grenlandes lietā
Noslēgts līgums par Vanšu tilta projektēšanu un būvniecību: kad redzēsim pirmos rezultātus?
“Bērna tēvs publiski sāka skolā žņaugt skolotāju” – Inga Vanaga atklāj šokējošas detaļas par ģimeni, kura gadiem ilgi palikusi nesodīta

Viņi pārbauda, vai neesat alkohola reibumā

Iekāpšanas biļetes pieprasīšana nav tikai formalitāte. Pasažiera runas veids, acu skatiens, reakcija uz sveicienu un kustību koordinācija var palīdzēt noteikt, vai viņš ir lietojis alkoholu.

Stjuartes ar ilggadēju pieredzi atzīst, ka apreibuši pasažieri rada paaugstinātu risku, jo ārkārtas situācijā viņi var nespēt adekvāti rīkoties. Šādos gadījumos pasažieri var pat netikt ielaisti lidmašīnā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kas patiesībā notiek, ja lidmašīnā kāds nomirst? Stjuarte atklāj nepatīkamas detaļas
Zagļu sapnis: ceļojuma eksperte atklāj, kāda veida čemodāni visvairāk piesaista garnadžu uzmanību ceļojuma laikā
Vai zināji, ka lidmašīnas kapteinim un otrajam pilotam lidojuma laikā vienmēr tiek pasniegtas atšķirīgas maltītes? Lūk, kāpēc
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.