Izvēlies savu sēdvietu uzmanīgi! Stjuarte atklāj, kurās vietās lidmašīnā nav ieteicams sēdēt 0

16:18, 28. marts 2026
Bijusī stjuarte dalījusies ar padomiem par sēdekļu izvēli lidmašīnā, kas var būt noderīgi gan pieredzējušiem ceļotājiem, gan tiem, kas lido reti. Pēc viņas teiktā, dažas vietas salonā var ievērojami ietekmēt lidojuma komfortu.

Viņa uzsver, ka vietas pie loga ne vienmēr nozīmē skaistu skatu. Dažos gadījumos loga vienkārši nav, un pasažieri, cerot uz skaistu skatu, saņem vien gludu sienu. Tāpēc, izvēloties vietu pie loga, vērts pārliecināties, vai logs tur tiešām ir.

Vēl viena problēma var būt sēdekļi, kas atrodas tieši blakus stjuartes vai pilota darbvietai. Lidojuma laikā, it īpaši pacelšanās un nolaišanās laikā, pasažieriem bieži nākas piecelties, lai ļautu brīvi pārvietoties personālam, kas var radīt nelielu diskomfortu.

Kāpēc aizmugures rindu vietas ne vienmēr ir ērtas

Sēdekļi lidmašīnas aizmugurē dažkārt ir mazāk ērtāki no praktiskā viedokļa. Dažās lidostās iekāpšana un izkāpšana notiek tikai caur priekšējām durvīm, tāpēc pasažieri aizmugurē paliek pēdējie, kas var radīt kavēšanos.

Stjuarte uzsver arī drošības aspektu – daudzi pasažieri izjūt lielāku drošības sajūtu, sēžot lidmašīnas vidū, ja gadās kāda neparedzēta situācija.

Kur ir vairāk vietas un klusuma?

Tiem, kas vēlas izvēlēties ērtāko vietu, stjuarte iesaka pievērst uzmanību rindām pie avārijas izejām. Šīs vietas parasti atrodas lidmašīnas vidū un nodrošina vairāk vietu kājām.

Tomēr ir ierobežojumi – bērniem līdz noteiktam vecumam šīs vietas parasti nav atļauts ieņemt, un zīdaiņus šajos sēdekļos neizvieto. Rezultātā tās bieži kļūst par relatīvi mierīgu zonu, kur nav jāuztraucas par pastāvīgu pārvietošanās traucējumiem.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

