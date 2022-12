VIDEO. Māris Sprindžuks: “Mēs esam iepalikuši igauņiem un lietuviešiem. Kaut vai eksperimentālā kārtā lietas ir jādara citādāk!” Ieteikt







“Gadu no gada nauda tiek vienkārši sadalīta. Bet tagad jau arī – ja nemainīsim šo kārtību, nekas nemainīsies,” šādu citātu izteica raidījuma vadītājs.

TV24 raidījumam “Kārtības rullis” sacīja Māris Sprindžuks, Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētāja biedrs (AS), to komentēja šādi: “Es mēģinu pateikt to, ka var darīt lietas pa vecam. Mana ministrija, mana nauda, ko gribu, to daru, un četrus gadus lieciet man mieru!

Bet var arī pa jaunam, ka opozīcijas deputāti var vadīt Saeimas komisijas. Tas ir tikai apsveicami, ka opozīcija pamatoti vai dažreiz ne tik pamatoti kritizē, uzdod jautājumus tiem, kas ir pozīcijā, un liek tiekm svīst,” – uzskata Sprindžuks.

Viņaprāt, tas stiprina demokrātiju.

“Ir jājūt elpa pakausī un jācenšas darīt labāk. Mēs esam iepalikuši igauņiem un lietuviešiem. Kaut vai eksperimentālā kārtā lietas ir jādara citādāk.

Es jūtu šo virzību, tāpēc esam ievēlēti, tā Sprindžuks.

Viņš skaidro, ka jau tika solīts, ka nāks valdībā ar pilnīgi jaunu skatījumu un tāpēc iet tik grūti šobrīd, jo nav, ka sadala krēslus un visi laimīgi aiziet – nē, tā nebūs!

Nevar lietas sakārtot, departamentāli turpinot iet pa savu vagu – jaunā ministrija būs smags izaicinājums!