Tiešraides laikā Krievijas pārvaldītajā televīzijas kanālā “RT News” Izraēlas politiskās partijas “Likud” biedrs Amirs Veitmans asi nosodīja Krieviju, paziņojot: “Mēs pabeigsim šo karu, mēs uzvarēsim, jo esam stiprāki. Pēc tam Krievija samaksās, ticiet man, Krievija samaksās.”

“Es saprotu, ka jums Krievija maksā algu, un saprotu, ka tā ir Krievijas propaganda, taču jums jābūt ļoti uzmanīgiem, jo, ļaujiet man jums pateikt, mēs uzvarēsim un, ticiet man, Krievija samaksās,” viņš sacīja “RT” žurnālistam.

Vainojot Krieviju par “ebreju genocīda atbalstīšanu Izraēlā”, viņš piebilda: “Krievija atbalsta Izraēlas ienaidniekus. Krievija atbalsta cilvēkus, kuri izvērš pret mums genocīdu, un Krievija samaksās. Mēs uzvarēsim šo karu un neaizmirsīsim, ko jūs esat izdarījuši, mēs nāksim un parūpēsimies arī par to, lai Ukraina uzvar, mēs parūpēsimies, lai jūs samaksātu par to, ko esat izdarījuši.”

Amirs Veitmans tiešraidē atkārtoti norāda: “Atcerieties, ko es šobrīd saku. Mani cilvēki tiek iznīcināti, un jūs par to samaksāsiet. Vai ir skaidrs, ko es saku?”

Amir Weitmann, powerful member of Netanyahu’s Likud party in Israel, went live on Russia Today and, oh Boy, tore into Russia’s stance. I was only waiting for him to step through the screen. What an epic statement.

This is exactly what will resonate in Moscow, especially with… pic.twitter.com/1pUN1nuQKZ

