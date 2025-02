Foto: Ivars Freimanis/ Facebook.

VIDEO. Mežos novēroti milzīgi briežu bari. Vai tas ir normāli, un kur tie rodas? Ieteikt







Lietotnē Whatsapp cirkulē video, kuros redzami milzu briežu bari. Ir pretrunīga informācija par to, kur tieši tie ir filmēti. Bet kāpēc tā notiek? Raksta portāls Medibam.lv.

Reklāma Reklāma

Ir dažādi faktori, kas to ietekmē – pieejamā barības bāze, plēsēju spiediens, apvidus un citi faktori. Vajadzētu lokāli pētīt, kādi konkrētās vietās ir šie faktori un kāpēc šādi bari konkrētās vietās ziemas laikā veidojas. Staltbriedim tas ir izdzīvošanas mehānisms, nākot pavasarim brieži atkal izklīdīs, bet ziemā – jā! Brieži vācas baros. Ziņo par dzīvnieku pēdām un novērojumiem lietotnē Mednis!

Brieži veido barus vairāku svarīgu iemeslu dēļ, kas saistīti ar izdzīvošanu, drošību un efektīvāku barības ieguvi. Šī uzvedība ir īpaši izteikta ziemā, bet arī citos gadalaikos tā var būt novērojama.

1. Aizsardzība pret plēsējiem: Grupā esot, brieži labāk pamana briesmas – vairāk acu un ausu nozīmē ātrāku plēsēju pamanīšanu. Lielāka grupa apgrūtina plēsējam (piemēram, vilkam vai lūsim) iespēju izvēlēties konkrētu medījumu. Kad viens no bara locekļiem pamana plēsēju, tas var brīdināt citus ar ķermeņa valodu vai skaņām.

2. Enerģijas taupīšana ziemā: Biezā sniega periodā pārvietošanās grupā ir vieglāka – pirmais briežu rindā izbrien ceļu, bet pārējie iet pa jau iemītu taku, taupot spēkus. Grupā brieži var sasildīt viens otru, samazinot siltuma zudumus.

3. Efektīvāka barības atrašana: Grupās dzīvojoši brieži vieglāk atrod barību, jo vairākas acis spēj ātrāk pamanīt piemērotas vietas barošanai. Ziemā, kad barības ir maz, dažādi indivīdi var palīdzēt atrast un atbrīvot no sniega barības avotus.

4. Sociālā struktūra: Brieži ir sociāli dzīvnieki, un to bara hierarhija palīdz uzturēt kārtību un sadalīt resursus. Vasarā briežu govis un to mazuļi veido atsevišķus barus, bet tēviņi dzīvo atsevišķi vai nelielās grupās. Riesta periodā (rudenī) tēviņi izveido harēmus un sargā mātītes no citiem konkurentiem. Ziemā tēviņi un mātītes var apvienoties lielākās grupās, jo instinkts izdzīvot dominē pār konkurenci.

5. Drošība pret cilvēkiem un medniekiem: Brieži instinktīvi saprot, ka barā ir lielāka izdzīvošanas iespēja pat pret cilvēku apdraudējumu, piemēram, medībām vai automašīnām. Pārvietojoties grupā, tie var vieglāk reaģēt uz bīstamām situācijām un ātri bēgt.

Secinājums

Briežu bara uzvedība ir svarīgs izdzīvošanas mehānisms. Tā palīdz aizsargāties no plēsējiem, atvieglot barības ieguvi un saglabāt siltumu aukstos mēnešos. Bara dzīve ir daļa no to dabiskās instinktīvās uzvedības, kas palīdz sugai izdzīvot un pielāgoties dažādiem apstākļiem.