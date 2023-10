VIDEO. “Mums ir apnicis bēgt no kara…” Ukraiņu bēgļi Izraēlā piedzīvo dežavū sajūtu Ieteikt







Pēc aizbēgšanas no Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gadā februārī aptuveni 14 000 Ukrainas pilsoņu, kuri aizbēga uz Izraēlu, atkal ir nonākuši zem kara ugunīm, teroristu grupējumam “Hamas” veicot bezprecedenta uzbrukumu Izraēlai. Kāda ukraiņu bēgle, kura aizbēga no Krievijas bēdīgi slavenās Bučas okupācijas, medijam “Radio Free Europe/Radio Liberty” sacīja, ka šis uzbrukums “bija kā déjà vu“. Savukārt Gazas joslā kāda ukraiņu māte un viņas ģimene lūgusi drošu izkļūšanu no teritorijas, kuru pārņēmuši Izraēlas raidītie gaisa triecieni.

“Kad ieraudzīju pirmās fotogrāfijas no austrumu Izraēlas, ko “Hamas” tur ir izdarījis ar cilvēkiem un kā vispār sākās iebrukums, tas man bija kā déjà vu. Tas ir tāds pats scenārijs, kāds norisinājās Ukrainā tuvu Baltkrievijas robežai un Kijivas reģionā – Bučā, Irpiņā, Hostomeļā, Ivankivā, Borodjankā. Tagad Izraēlā notiek ļoti līdzīgi,” pastāsta ukraiņu bēgle, kas pašlaik atrodas Izraēlā.

“Mana ģimene neevakuēsies. Mums ir apnicis bēgt no kara. Es labāk esmu noderīga šeit kā Ukrainas bēgle Izraēlā,” piebilst viņa.

7. oktobrī teroristiskais grupējums “Hamas” no Gazas joslas veica negaidītu uzbrukumu Izraēlai, kas atbildēja ar prettriecienu.

“Mums nav kur doties. Dažas pilsētas ir nolīdzinātas ar zemi. Šeit ir simtiem tūkstošu bēgļu,” stāsta ukrainiete Hanna.

Sieviete ir vērsusies pie Ukrainas diplomātiem, lai viņi palīdz viņai ar ģimeni droši izkļūt no Gazas joslas. Viņa pastāsta, ka konsulāts gatavo sarakstu ar ukraiņu bēgļiem, kurus nepieciešams evakuēt.

“Izraēlas armija uzbruka naktī, iznīcinot dzīvojamās ēkas. Tas bija masīvs uzbrukums, mēs knapi paglābāmies. Mēs tagad esam apmetušies citā rajonā mana vīra ofisā,” saka Hanna.

Saskaņā ar Kijivu, vismaz divi ukraiņu nacionālisti ir gājuši bojā Izraēlas uzbrukuma laikā.